Comment soigner une crise de foie ?

Le foie on ne s'en occupe pas trop tant qu'il fait son travail. En revanche quand on l'a malmené c'est le moment de prendre soin de lui ! Les plantes sont le meilleurs remèdes pour le soulager : thym, romarin, chardon-Marie... Leurs bienfaits incroyables répareront votre foie.

Quels sont les symptômes de la crise de foie ?

Pouvant apparaitre après un repas trop lourd en graisses et en sucres ou particulièrement pendant la période des fêtes où l'on passe des heures à table, la crise de foie est très incommodante.

A lire en complément : Kundalini Yoga est-il mauvais ?

Des brûlures d'estomac aux nausées, ces réactions du corps vous signalent que votre organisme n'arrivent pas à digérer correctement ! Ces effets concernent la nourriture comme l'alcool.

La crise de foie peut également déclencher des maux de tête. Ce symptôme concernerait à priori plutôt les femmes ayant une tendance chronique à être anxieuse et stressée.

A lire aussi : La cigarette électronique est-elle un bon moyen pour arrêter de fumer ?

Attention à ne pas confondre la crise de foie avec l'intoxication alimentaire dont les symptômes sont différents (diarrhée et infection bactérienne) et les maux de têtes dont les causes seraient neurologiques.

La première étape afin d'éviter de rajouter toute surcharge au foie qui ne ferait qu'aggraver les choses, c'est de changer son régime alimentaire. Le temps de le soulager un peu, voici quelques conseils à appliquer :

Favoriser la consommation de légumes et fruits

Diminuer la consommation des protéines animales .

la consommation des . Réduire aussi les produits laitiers

aussi les Eviter le sucre et la nourriture trop grasse (les huiles végétales de qualité gardez-les cependant, elles sont très bonnes)

et la nourriture trop grasse (les huiles végétales de qualité gardez-les cependant, elles sont très bonnes) Pas d'alcool du tout !

Il y a également plusieurs plantes qui sont très bonnes pour le foie et qui l'aideront à se nettoyer.

Le thym et le romarin

Les tisanes seront vos alliées ! En particulier les infusions de romarin et de thym, sans sucre évidemment.

Le thym en plus d'être anti-infectieux est très efficace contre les troubles digestifs. Il participe donc à détoxifier le foie.

Le romarin a les mêmes vertus détoxifiantes et favorise la bonne digestion.

Le radis noir

Le radis noir est connu pour drainer le foie en augmentant la sécrétion de la bile. La vésicule se contacte et va l'éliminer en l'évacuant vers l'intestin, emportant avec elle les autres déchets.

Il est constitué d'antioxydants qui font de lui un protecteur et réparateur des cellules du foie. Il va vous soulager des ballonnements et améliorer votre transit.

Le chardon Marie

Cette plante est LA plante remède pour soigner le foie. Utilisée dès l'Antiquité comme traitement pour les problèmes hépatiques, le chardon marie agit sur la crise de foie.

La silymarine qui la compose agit au niveau des cellules du foie en transformant leurs membranes. Les cellules sont alors protégées des substances toxiques. Le foie peut donc se régénérer plus rapidement.

Cette plante soulage en plus des brûlures d'estomac. En la mélangeant à d'autres plantes telles que la réglisse ou la bardane, on a remarqué une diminution des crampes d'estomac, des nausées et des reflux acides.

Le citron

Dilué dans un verre d'eau, le jus de citron est parfait pour purifier un foie surchargé. Antiseptique, il vous fera le plus grand bien avant d'aller dormir.