Comment se faire de l’autohypnose ?

L’auto-hypnose est une thérapie qui peut guérir de nombreux maux. Il est si puissant que même la médecine l’accepte et le pratique. Mais peu de personnes connaissent vraiment cette pratique et tous les avantages qu’elle peut en tirer. Certaines personnes le savent, mais elles n’osent pas l’approcher parce qu’elles ne savent pas comment s’y prendre. Si vous voulez apprendre la méthode, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, je vous présente les bases de l’apprentissage de l’auto-hypnose.

Pourquoi apprendre l’auto-hypnose ?

Vous n’avez pas besoin d’expérience pour apprendre à vous hypnotiser ! En fait, tout le monde peut le faire. Aussi, peu importe ce que nous sommes, nous savons comment le faire, mais de manière « » inconsciente ». Avez-vous déjà été là, vous êtes échappé et déconnecté de tout pendant un moment ? Eh bien, c’est déjà une voiture d’hypnose. Pour guérir les maux dont nous souffrons, il suffit d’ajuster ce que nous avons reçu de façon naturelle. Vous voyez qu’apprendre à vous hypnotiser n’est pas difficile ? Voici quelques raisons qui vous aideront à comprendre la nécessité d’apprendre à s’auto-hypnose.

L’auto-hypnose, une brève thérapie

C’est une thérapie qui ne prend pas trop de temps contrairement aux autres. En fait, pour guérir un trouble en consultant un psychologue, combien de séances aurons-nous besoin ? Je n’ose pas y penser. Certains psychologues ont compris et préconisent l’hypnose pour mener leur patient vers le rétablissement. Avec l’auto-hypnose, la récupération est encore plus rapide. Le patient se concentre directement sur le problème et la solution qu’il souhaite.

Hypnose, efficace et recommandée

L’auto-hypnose s’adapte à tous les aspects de notre vie quotidienne : qu’il s’agisse de stress au travail ou de douleurs musculaires, cette thérapie est votre solution. Il peut être invoqué pour tout problème, absolument tout !

L’apprentissage de l’auto-hypnose peut vous permettre de traiter un certain nombre de problèmes vous-même, tels que : hypertension artérielle, migraines, troubles du sommeil. Il aide les personnes à surmonter les addictions telles que le tabagisme ou l’alcoolisme. En outre, l’hypnose peut être utilisée pour : renforcer l’estime de soi et la confiance personnelle, surmonter les phobies telles que la peur des animaux et les problèmes connexes, tels que la peur de parler en public.

Aujourd’hui, l’hypnose est enseignée dans le monde entier. Elle est devenue l’une des techniques médicales complémentaires les plus populaires et les plus connues.

Avec toutes ces raisons énumérées, êtes-vous convaincu que l’apprentissage de l’auto-hypnose est un avantage ?

Lorsque vous décidez d’apprendre quelque chose de nouveau, vous devez d’abord vous y familiariser. Pour vous entraîner, je vous recommande de suivre ces deux étapes : apprendre et pratiquer.

Apprendre à s’auto-hypnose : les bases

On ne peut pas pratiquer l’auto-hypnose sans vraiment savoir de quoi il s’agit. Pour ce faire, vous pouvez documentez vous-même. Recherchez des livres traitant du sujet et étudiez en profondeur. À la fin de votre documentation, vous devez savoir ce qu’est l’auto-hypnose, comment elle fonctionne et les différentes étapes de l’auto-hypnose par cœur. Pour vous aider à en savoir plus sur l’auto-hypnose, je vous propose ici un aperçu de ces trois points.

Qu’est-ce que l’auto-hypnose

Lorsque vous posez cette question, vous devriez être en mesure de dire que l’auto-hypnose est une thérapie qui vous permet de communiquer avec vous-même pour inculquer une nouvelle programmation. En fait, l’hypnothérapie est essentiellement un moyen de reprogrammation de notre façon de penser. On peut également dire que l’hypnose est une technique d’altération temporaire de la conscience. C’est un état de conscience modifié dans lequel une personne est prête à explorer ses propres ressources et processus internes. Il existe de nombreuses définitions. Voici quelques exemples simples, faciles à entretenir et à comprendre pour tous ceux qui veulent apprendre l’auto-hypnose. Avant de commencer à pratiquer l’auto-hypnose, il est important de comprendre comment cela fonctionne.

L’esprit humain peut être divisé en trois domaines de conscience distincts : le conscient, le subconscient et l’inconscient. Sur une échelle de profondeur, l’esprit conscient est la partie la plus superficielle et l’inconscient la plus profonde. Quant au subconscient, il est en dessous de la conscience. Il n’est donc pas facilement accessible. C’est lui qui contrôle la façon dont nous pouvons ressentir ou réagir à certaines situations ou circonstances, en fonction de ce que nous avons appris de l’expérience. Il contrôle et régule également nos fonctions corporelles essentielles, telles que la respiration.

Il est important de comprendre ces concepts si vous voulez apprendre l’auto-hypnose. En fait, c’est dans le subconscient de l’individu que l’auto-hypnose agit pour produire des changements. En fait, l’hypnose permet de pénétrer plus profondément dans notre esprit et réécrire ou reprogrammer notre subconscient.

Grâce à la relaxation physique et mentale, l’auto-hypnose peut permettre aux gens de contourner leur esprit conscient et d’introduire des pensées et des idées positives dans leur inconscient. Au réveil de l’état hypnotique, de nouvelles pensées et idées du subconscient affecteront finalement l’esprit conscient et peuvent, à leur tour, entraîner un changement de comportement.

Cela signifie simplement que l’apprentissage de l’auto-hypnose vous permet d’entrer en contact avec votre subconscient. Nous lui disons ce que nous voulons et il adhère à notre désir de changement. Que cela vous plaire ou non, le subconscient est le moteur de la plupart de nos réactions. Par exemple, comme je l’ai mentionné plus tôt, la respiration se produit inconsciemment. Nous n’avons pas besoin de penser à respirer. Grâce à l’hypnose, vous pouvez accéder à votre subconscient pour l’exploiter au maximum. Faire l’amitié avec le subconscient et lui parler, c’est opter pour un changement radical.

Les principales étapes de l’auto-hypnose

Pour atteindre un état hypnotique, il faut procéder phase par phase. Donc, si vous avez décidé d’apprendre l’auto-hypnose, vous devez vous familiariser avec eux. Découvrons ensemble les cinq phases fondamentales.

L’environnement dans les conditions

À ce stade, il s’agit de se préparer à ce qui va se passer. Par conséquent, il est nécessaire de se mettre dans les conditions idéales pour le succès du traitement. Pour commencer, recherchez un endroit calme et confortable. Vous pouvez choisir une chambre avec une faible luminosité. Si vous le souhaitez, vous pouvez écouter de la musique douce en arrière-plan. Il est important de ne pas se faire hypnotiser au volant ou dans toute autre situation nécessitant une attention immédiate.

Si vous avez pris la décision d’apprendre l’auto-hypnose, c’est certainement pour une raison : arrêter d’être stressé, mieux dormir, surmonter une phobie… par conséquent, il est important que pendant la phase de conditionnement, pensez à l’objectif à atteindre. Cela vous permettra de préparer les messages et les idées que vous souhaitez transmettre ou implanter dans votre subconscient. Il est donc important d’apprendre à formuler votre phrase d’autosugestion. Cette phrase doit être une déclaration authentique et positive. Il faut le dire à la deuxième personne au singulier et exprimer ce que vous voulez vraiment. Il doit également être bref. Voici quelques exemples de déclarations hypnotiques personnelles :

Soulage le stress au travail, vous pouvez utiliser : « vous êtes détendu au travail »

Pour vous aider à lutter contre une dépendance, comme le tabagisme, vous pouvez utiliser : « vous n’êtes pas fumeur »

Pour vous aider à réduire votre nervosité avant un événement, vous pouvez choisir : « Vous êtes un orateur confiant ».

Desserrage

C’est une étape très importante qui devrait être parfaitement maîtrisée par quiconque souhaite apprendre l’auto-hypnose. C’est la phase où vous devez détendre tous vos votre corps et votre esprit pour les préparer aux changements qui s’annoncent. Vous devez donc vous sentir suffisamment détendu et à l’aise. Pour ce faire, utilisez une technique de relaxation ou une respiration consciente. Pour vous concentrer rapidement, vous pouvez concentrer votre attention sur un objet de votre choix. Libérez ensuite votre esprit de toutes vos pensées. Ce n’est évidemment pas facile à réaliser, mais prenez votre temps pour laisser les pensées vous quitter. Compte à rebours lentement, lentement et de façon monotone dix dans votre tête. Dans chaque numéro, dites : Je me détends… etc.

Autosugestion

Tout en apprenant à l’auto-hypnose, vous devez accorder une attention particulière à cette phase. En fait, la phase d’autosugestion est celle où le sujet doit exprimer haut et fort son désir jusqu’à ce qu’il atteigne son subconscient. Elle est étroitement liée à la phase de relaxation. Il s’agit de se concentrer sur les déclarations personnelles que vous avez préparées. Concentrez-vous sur chaque énoncé, visualisez-le dans votre esprit, répétez-le. Développez vos propres images et symboles pour soutenir et visualiser vos objectifs. Imaginez-vous faire tout ce que vous voulez. Rendez cela réel, en tant que souvenir, mais dans le futur.

La transe hypnotique

C’est la quatrième phase que vous devez connaître pour bien apprendre l’auto-hypnose. Vous entrez dans un état de « transe » de lumière lorsque vous êtes suffisamment concentré. La transe hypnotique est le moment où le changement se produit. L’individu ne ressent rien, mais son subconscient fonctionne et quand il reviendra, il verra le résultat. Plus le temps est long, plus vous avez tendance à aller plus loin.

D’une manière générale, l’état de conscience le plus utile pour la gestion du stress, l’auto-guérison et le changement de comportement est un état de relaxation, d’acceptation, de calme et de concentration intérieure. C’est aussi celui qui cible normalement l’auto-hypnose, car il permet une plus grande conscience de soi, possibilité d’accéder et de modifier des modèles physiologiques et comportementaux. Cependant, de nombreux états de conscience peuvent être atteints par la suggestion, en utilisant des techniques d’auto-hypnose (états de joie ou états d’excitation et d’activité extrêmes).

La phase de retour

En arrière, la dernière étape de la thérapie, consiste à ouvrir les yeux lorsque l’intuition vient à vous. À la fin de la session, comptez 10 pour 1 supplémentaires.

Après avoir lu ces lignes, l’apprentissage de l’auto-hypnose devient beaucoup plus clair pour vous, n’est-ce pas ? C’est bon ! ce n’est qu’une petite description détaillée de la technique. Pour mieux vous connaître, vous devez lire et écouter des fichiers audio sur MP3, CD ou cassette. Par exemple, je vous recommande de « vous aider à vous auto-hypnose » par Christian H. Godefroy.

Passons ensuite à la deuxième étape, après avoir appris les bases – la pratique.

L’étape de la pratique

Ici, nous supposons que vous savez tout, absolument tout sur l’auto-hypnose. L’apprentissage de l’auto-hypnose demande également de la pratique. Vous allez maintenant le pratiquer étape par étape pour obtenir votre guérison. Il n’est pas évident que vous réussirez la première fois. Mais, lorsque cela ne fonctionne pas, vous devez repérer vos défauts et les améliorer les prochaines fois pour obtenir un résultat. De même, la maîtrise de la méthode n’est pas automatique. Pratiquer l’auto-hypnose, c’est comme apprendre à méditer. Tout le monde peut le faire tant qu’il le fait réellement. Apprendre l’auto-hypnose par la pratique, c’est comme se remettre à l’exercice physique. Au début, ça fait mal, car les muscles n’y sont pas habitués. Mais à mesure que vous continuez à vous entraîner, ils deviennent de plus en plus forts.

Apprendre à s’hypnotiser, c’est à peu près la même chose. Cela peut sembler difficile, voire impossible au début. Mais avec le temps, il vous sera plus facile de… Le plus important est de le pratiquer régulièrement jusqu’à ce que vous vous familiarisez complètement avec lui. Milton Ericksonne, père de ce thérapie, conseillé de le faire trois fois par jour (le matin, avant le dîner et avant le coucher) pour les débutants. Une fois que vous serez familier, vous trouverez cela plus facile.

Apprendre l’auto-hypnose : que devez-vous retenir en gros ?

L’auto-hypnose est un processus dans lequel une personne fait des suggestions pour entrer et sortir de divers états de conscience. Avec cette technique, vous pouvez :

connaissances de guide.

améliorer ou diminuer certains schémas de pensée, de sentiment, de comportement, de croyance.

affectent le comportement des cellules du corps, l’état émotionnel, les pensées et les images dans le système mental et de croyance.

faciliter la guérison et l’intégrité à tous les niveaux du système.

Il faut donc apprendre l’auto-hypnose pour avoir accès à son pouvoir. Il s’agira principalement de maîtriser un certain nombre d’étapes. Le domaine vous permettra d’induire un état de conscience ouvert, à travers une série de suggestions qui vous sont données (autosuggestion). Le pouvoir de l’auto-hypnose peut vous aider à obtenir un changement profond, une guérison et une croissance positive en vous-même.

Il n’y a aucun mystère quant à l’utilisation de cet outil. C’est juste que la plupart d’entre nous se voient refuser le droit de savoir comment l’utiliser pour notre propre bien. Par exemple, en Occident, il y a beaucoup de scepticisme et de suspicion à propos de la question de l’hypnose et de l’auto-hypnose. Cela est dû en partie au fait que la méthode est souvent utilisée à des fins de divertissement. Cependant, vous devez savoir qu’il existe une différence entre l’hypnose et l’hypnothérapie.

Presque tout est dit ; apprendre à l’auto-hypnose devrait maintenant être plus facile pour vous. Si vous le pensez également, laissez vos impressions en laissant un commentaire ou partagez d’autres informations utiles avec nous. N’hésitez pas à partager cet article sur les réseaux sociaux.