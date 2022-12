Comment protéger ses cheveux la nuit ? 

Avez-vous déjà remarqué que vos cheveux sont ternes, frisés et manquent d'éclat lorsque vous vous réveillez le matin ? Vous avez probablement aussi des nœuds et des enchevêtrements. Si c'est le cas, votre routine de soins cheveux de nuit est peut-être en cause.

A lire aussi : Home Outer : conseils pour apprendre à connaître

Dans cet article, nous allons explorer les raisons pour lesquelles nos cheveux s'abîment la nuit et partager des conseils d'experts sur la prévention des dommages causés par le coiffage grâce à des habitudes de sommeil avisées. Lisez donc ce qui suit pour sauver vos cheveux ce soir !

Pourquoi vos cheveux s’abiment-ils la nuit ?

A voir aussi : Comment faire des rencontres lesbiennes sérieuses ?

La nuit est un moment important pour la santé des cheveux, car c'est à ce moment-là que des dommages peuvent se produire pendant le sommeil. En raison d'éléments tels que les draps de lit, la friction due au fait de se tourner et de se retourner, ou même simplement la façon dont vous vous allongez sur l'oreiller.

De plus, durant la nuit, vos cheveux sont exposés à de nombreux agents qui peuvent avoir un effet négatif sur eux, comme l'air humide et l'humidité, les acariens, les fibres de la literie et les particules de poussière.

Tous ces éléments peuvent affecter la santé de nos cheveux si des précautions appropriées ne sont pas prises.

Quels sont les effets négatifs sur vos cheveux ?

Prendre les mesures nécessaires pour protéger vos cheveux la nuit peut sembler fastidieux, mais ne pas le faire pourrait finir par vous coûter cher à long terme. Que vous ayez des cheveux longs ou courts, vous risquez de les abîmer si vous ne prenez pas des mesures pour les protéger pendant la nuit. Si vous ne protégez pas vos cheveux, vous risquez d'avoir des pointes fourchues, de les rendre secs et de les emmêler, ce qui ne peut être réparé.

Peigner ses cheveux avant le coucher

Prendre le temps de se peigner les cheveux chaque soir est un élément important de votre routine beauté quotidienne. Ce geste favorise une croissance saine des cheveux. Il aide à répartir l'huile produite par le cuir chevelu le long des mèches, ce qui réduit les cassures et les pointes fourchues et permet à vos cheveux de rester propres et lisses. Le peignage crée également un effet brillant en démêlant et en coiffant vos cheveux, ce qui vous donne une chevelure visiblement plus saine.

Opter pour une taie d’oreiller en soie

Dormir sur une taie d'oreiller en soie peut être incroyablement bénéfique pour ceux qui veulent protéger leurs cheveux pendant leur sommeil. Les taies d'oreiller en soie sont particulièrement utiles pour celles qui ont des cheveux secs et cassants et des pointes fourchues, car le tissu doux permet à vos cheveux de glisser et de glisser au lieu de s'accrocher. Non seulement cela permet d'éviter les sillons et les cassures causés par les mouvements nocturnes, mais ces taies présentent également d'autres avantages : les fibres de soie sont naturellement hypoallergéniques, ce qui permet d'éviter toute réaction allergique pendant la nuit, et les bactéries ne s'accumulent pas dans les fibres, ce qui préserve votre cuir chevelu. Enfin, les fibres de soie retiennent l'humidité de vos cheveux et de votre peau. Elles sont donc parfaites pour les personnes souffrant de frisottis.

Porter un bonnet de nuit

Pour celles qui souhaitent une protection supplémentaire de leurs cheveux la nuit, un bonnet de nuit peut être une excellente solution. Non seulement il est confortable à porter, mais il contribue par ailleurs à préserver l'apparence et la santé de vos cheveux en empêchant votre taie d'oreiller agressive de frotter contre les mèches délicates. De plus, un bonnet de nuit élimine la possibilité de transfert de l'huile de votre peau sur vos cheveux pendant toute la nuit. Vous n'aurez ainsi plus à vous soucier de quoi que ce soit en vous réveillant le matin : plus de coiffure plate ou grasse pour commencer la journée ! Investir dans un bonnet de nuit de qualité est une astuce simple, mais efficace qui peut contribuer à améliorer la vie et l'état de vos cheveux au fil du temps.

Appliquer une huile avant de vous coucher

Appliquer une huile sur vos cheveux en tant que soin cheveux le soir peut être un excellent moyen de les garder sains et protégés. Utilisé régulièrement, le bon type d'huile peut rendre les cheveux plus souples et plus faciles à coiffer, tout en apportant de l'humidité et des vitamines qui aident les cheveux à rester forts et doux. Vous pouvez trouver une huile pour chaque type de cheveux ; par exemple, l'huile d'amande est conçue pour les cheveux secs ou abîmés, l'huile d'argan est idéale pour tous les types de cheveux, et la noix de coco est bénéfique pour les cheveux plus épais ou plus longs.

Ne pas se coucher les cheveux mouillés

A la fin d'une longue journée, il est parfois tentant de se coucher avec les cheveux mouillés. Pourtant, cet acte apparemment simple peut avoir de graves conséquences sur la santé de vos cheveux. Les cheveux mouillés augmentent l'humidité dans le lit, créant un terrain idéal pour les bactéries, les acariens et autres allergènes qui peuvent provoquer de vilaines irritations de la peau et un malaise pendant le sommeil.

En outre, dormir sur des cheveux mouillés peut provoquer des frisottis, perturber leurs huiles naturelles, ce qui les rend sujets à des pointes fourchues et à d'autres dommages qui peuvent prendre des mois à réparer.

Coiffer vos cheveux pour ne pas les abîmer la nuit :

La tresse lâche :

On tresse ses cheveux depuis le haut de la nuque jusqu’aux pointes dans une tresse lâche afin de protéger ses cheveux des frottements la nuit. On laisse ses cheveux respirer sans les serrer trop forts dans la tresse et on attaque avec un chouchou en soie ou en satin plutôt qu’un élastique.

Le chignon lâche

Si on ne souhaite pas se réveiller avec de trop nombreuses boucles, on peut également opter pour une torsade que l’on attache en chignon. Attachez-le sur le haut de la tête ou dans le bas de la nuque, en fonction de ce qui vous gêne le moins pour dormir.