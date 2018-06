Home » Actu Un avocat spécialiste du divorce pour une séparation réussie Actu Un avocat spécialiste du divorce pour une séparation réussie

Le divorce est souvent une période difficile dans la vie d’un couple qui souhaite se séparer. Cette action, qui nécessite de nombreuses démarches, peut vite devenir stressante et virer au cauchemar. Afin que la procédure se déroule de la meilleure des manières, il est fortement recommandé de faire appel à un avocat spécialiste du divorce.

Pas de divorce sans avocat

Depuis la loi de 2017, il est désormais possible de dissoudre un mariage sans juge lors d’un divorce par consentement mutuel. Par contre, la présence d’un avocat est toujours impérative. Ce dernier vous assiste dès le démarrage de la procédure judiciaire afin de définir les points à négocier avec l’autre partie.

Du choix du domicile des enfants, au montant de la pension alimentaire en passant par le partage des biens, l’avocat intervient à tous les niveaux afin de garantir le déroulement serein de la procédure de divorce, mais aussi veiller au mieux aux intérêts de son client.

Bien que tout avocat puisse vous guider dans vos démarches judiciaires, il est cependant recommandé de faire appel à un spécialiste du divorce. Ce dernier saura mieux gérer les petits détails complexes de la procédure, mais aussi vous guider sans fausse note tout au long de ce périple.

Un avocat spécialisé en divorce pour vous épauler

Qu’il s’agisse d’un divorce à l’amiable, d’un divorce par consentement mutuel, d’un divorce par faute, etc., l’avocat spécialisé joue un rôle déterminant. Son intervention permet de mieux faire face à toutes les procédures administratives et judiciaires. Son expertise est l’atout indéniable pour veiller au strict respect de vos intérêts. Il vous aidera à préserver vos finances et votre patrimoine immobilier.

Si certains estiment que le concours d’un avocat est relativement onéreux, il a néanmoins l’avantage de maîtriser les différentes ficelles de la procédure. Ce qui vous évitera d’être en mauvaise posture et de perdre vos acquis.

Fort de son expérience en matière de divorce, son implication vous rassurera et vous garantira une prise en charge rapide. L’avocat spécialisé vous aidera à obtenir une procédure moins douloureuse, peu coûteuse et réglera votre différend dans les meilleurs délais.

Vous l’aurez compris, se faire assister par un avocat divorce offre les meilleures garanties.