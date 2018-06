Home » Maison Comment les serruriers fixent-ils leurs tarifs? Maison Comment les serruriers fixent-ils leurs tarifs?

Lorsque l’on a un logement, il arrive forcément un moment où l’on doit faire appel à un serrurier. Ce besoin peut se faire sentir lorsqu’on a perdu ses clés, on a été victime d’un cambriolage, la serrure est gâtée, ou pour une rénovation ou une construction. Malheureusement, les serruriers ont une mauvaise réputation quant à la facturation de leurs services. Parce que certains professionnels facturent des montants exorbitants, de nombreuses personnes ont du mal à faire confiance aux serruriers. Mais bien qu’il y ait des arnaques, la facturation tient compte d’un certain nombre de critères.

Le service rendu au client

Le premier facteur que le serrurier prend en compte pour fixer son tarif, c’est le type de service qu’il doit rendre. Pour une serrure bloquée, le tarif est souvent moins élevé que pour un remplacement de serrure, ou pour une installation de porte blindée. Ainsi, plus le service demandé au serrurier est complexe et ardu, plus le tarif sera élevé. Une serrure bloquée peut être due à de nombreux facteurs et l’on peut régler le problème rapidement ou avoir besoin de changer tout le système. Dans ces deux situations, le prix sera différent. De même, une installation de serrure multipoints chez cet artisan sera plus coûteuse qu’une installation de serrure simple chez le même artisan.

Les frais de déplacement

Les frais de déplacement sont aussi des facteurs qui influencent le tarif d’un serrurier. Si le serrurier vous rend un service à distance ou sur son lieu de travail, son tarif global sera plus faible que s’il se déplace pour vous rendre service. Ainsi, les frais de déplacement sont des facteurs qui augmentent le montant de la facture du serrurier.

Les fournitures

Pour un dépannage, une installation, ou tout autre travail, le serrurier aura parfois besoin de fournitures. C’est le cas par exemple pour l’installation ou le remplacement d’une serrure. Le serrurier tient donc compte des fournitures nécessaires au travail afin de fixer le tarif final. Si le serrurier est celui qui fournit la serrure et les fournitures, le prix de la serrure s’ajoutera aux fournitures pour faire augmenter la note.

Le moment où le serrurier est appelé

La facture du serrurier est souvent élevée en fonction du moment où l’on fait appel à lui. Si l’on fait appel à un serrurier alors que celui-ci a un programme chargé, il faut être sûr que le tarif sera élevé. De plus, on fait souvent appel aux serruriers en urgence, car les pannes de serrurerie ne préviennent pas. Pour une situation d’urgence, le tarif sera élevé. De même, si l’on fait appel au serrurier la nuit, les jours fériés, ou les week-ends, il faut s’attendre à payer plus.

Les horaires du serrurier

Pour un travail donné, il faut un certain temps. Le serrurier en est conscient et il inclut cela dans son tarif. Comme chez le notaire, il faut donc payer les honoraires du serrurier. Plus le travail demandé au serrurier sera difficile, plus il aura besoin de temps, et plus ses honoraires seront élevés.