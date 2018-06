Home » Immobilier Astuces et conseils pour construire sa maison Immobilier Astuces et conseils pour construire sa maison

Vous avez un important projet en vue : construire votre maison ! Et c’est un projet ambitieux. Mais c’est un placement dans le long terme qui, bien réalisé, sera à votre avantage. Toutefois, c’est une chose de vouloir bâtir sa maison, et c’en est une autre de savoir comment bien s’y prendre. Une foultitude de questions doivent se bousculer dans votre tête. Quel est le meilleur endroit où s’installer ? Comment choisir le constructeur ?… Inutile de paniquer. Nous vous donnons quelques astuces et conseils indispensables pour construire sa maison.

Bien choisir l’emplacement de votre future maison

Un des premiers conseils qu’on peut vous donner si vous envisagez procéder à la construction de votre maison à Vannes, c’est de bien choisir l’endroit où sera érigée celle-ci. Car cela impactera fortement sur la qualité de votre cadre de vie. Assurez-vous que des structures de santé, des établissements scolaires et autres commerces sont aux environs.

Pour bien choisir votre emplacement, pensez à consulter les annonces en ligne. Vous pouvez également découvrir des offres intéressantes grâce aux agences immobilières, mais aussi aux notaires.

Acheter un bon terrain où bâtir

Dans la construction d’une maison, le choix du terrain est primordial. Vous devez être sûr d’acheter un bon terrain en y faisant une descente avec un expert et ne pas vous contenter d'une annonce vue sur le web, sur lequel il est facile de construire. N’hésitez pas à faire appel à un spécialiste des sols pour qu’il inspecte la qualité du terrain. En effet, certains sols, de par leur texture, peuvent entraîner d’importantes dépenses de travaux de construction.

Par ailleurs, vous devez vous enquérir des normes d’urbanisme en vigueur dans la zone où vous prévoyez de bâtir. Vérifiez notamment si votre parcelle n’est pas concernée par de futurs travaux relevant du domaine public.

Faire appel à un professionnel de la construction

Pour la construction de votre maison, faites appel à un bon constructeur. Assurez-vous que ce dernier est membre du syndicat de l’Union des Maisons Françaises (UMF). Cela fournit une assurance de son professionnalisme.

En matière contractuelle, signez avec votre constructeur un contrat de construction de maison individuelle. Ce type de mandat vous confère toutes les protections utiles et engage la responsabilité entière du constructeur.

Effectuer des visites régulières et inopinées sur le site

Ce n’est pas parce que vous avez confié les travaux à un professionnel que vous serez candide. Vous devez effectuer des visites sur le chantier. Et cela, de façon régulière et inattendue. Car la confiance n’exclut pas le contrôle !