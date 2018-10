Home » Maison Comment installer correctement une alarme pour sa maison ? Maison Comment installer correctement une alarme pour sa maison ?

L’alarme de maison est devenue, en quelques années, un équipement indispensable et de plus en plus accessible grâce à des prix abordables. Les modèles se sont également beaucoup perfectionnés avec l’apparition d’alarmes sans fil reliées à leurs accessoires par une liaison radio. L’alarme de maison est alors devenue encore plus accessible puisqu’elle ne nécessite pas de travaux d’installation.

Bien choisir son matériel

Quand on décide d’installer une alarme dans son logement, que ce soit un appartement ou une maison, il est très important de veiller à acheter du matériel de qualité, mais aussi le matériel le plus adapté à la situation de votre logement. Pour ce qui est de la qualité, il suffit de se tourner vers de grandes marques qui ont fait leurs preuves comme Delta Dore, Visonic, ou encore Atlantic’S.

En revanche, vous ne devez pas négliger la nécessité d’adapter précisément votre système à votre logement pour ne laisser aucune faille. En effet, le boitier d’alarme doit être relié à d’autres accessoires comme des détecteurs de mouvements qui vont surveiller les allées et venues, mais aussi des détecteurs qui vont surveiller les portes et les fenêtres.

Installer soi-même son alarme

Même en optant pour une marque renommée, vous pourrez trouver une alarme maison pas cher assez facilement. Vous pouvez également faire d’autres économies en décidant d’installer vous-même votre alarme. Avec les solutions sans fil désormais disponible, vous n’avez qu’à accrocher au mur les accessoires et à les relier au boitier par liaison GSM ou RTC.

En revanche, si vous faites l’installation vous-même, vous ne pourrez pas être certain de l’avoir suffisamment bien faite pour ne laisser aucune faille dans votre système de sécurité. N’hésitez alors pas à contacter le service client de la marque ou même des experts de certains sites Internet. Ils répondront gratuitement à vos questions et vous permettront de réaliser sereinement l’installation vous-même.

Attention au piratage

Le plus gros risque que vous courrez avec une alarme sans fil, une fois qu’elle a été correctement installée, c’est celui du piratage. Il faut donc opter pour du matériel de qualité avec une connexion GSM ou RTC parfaitement sécurisée. Votre objectif doit être d’investir suffisamment d’argent dans ce système pour éviter qu’il s’avère inutile.

Pour éviter à votre alarme d’être piratée, vous pouvez également intégrer certains bons réflexes. Vous pouvez, par exemple, apprendre à vérifier l’intégrité du protocole de sécurité et de la connexion, mais également apprendre tout simplement à changer suffisamment fréquemment le mot de passe pour diminuer les risques de piratage.