Comment faire pousser de la lemon haze ?

De nombreux fumeurs ont essayé ou du moins entendu parler de la légendaire variété de cannabis Super Lemon Haze. La variété a remporté plusieurs prix dans les années 1990 et a été inventée à l’origine par la banque de graines néerlandaise Green House Seeds. Green House Seeds a créé cette variété en mélangeant Super Silver Haze et Lemon Skunk, qui sont également des variétés de cannabis bien connues des amateurs de mauvaises herbes. Les arômes et les saveurs de cette variété autofloraison sont un mélange de caramel, d’épices, d’agrumes et de citron.

Dans le même temps, les consommateurs de cannabis médical trouveront cette variété sativa très utile en raison de ses bienfaits supposés pour la santé. Super Lemon Haze contient jusqu’à 22 % de THC, ce qui rend la variété extrêmement efficace contre les douleurs musculo-squelettiques, neuropathiques et inflammatoires. Certains médecins recommandent cette souche à leurs patients pour lutter contre la perte d’appétit, les nausées, le TDAH, le TDAH et l’anxiété.

Elle peut être cultivée en intérieur et en extérieur et prend 9 à 10 semaines pour fleurir. Les difficultés de culture des graines Super Lemon Haze varient de modérées à faciles selon l’expérience du cultivateur. Les producteurs peuvent s’attendre à une récolte abondante s’ils ont une bonne connaissance des engrais, des pratiques d’irrigation, du SCROG et de la taille.

Contrairement aux variétés à photopériode, les variétés à autofloraison ne nécessitent pas d’heures fixes d’ensoleillement et d’obscurité pour passer à la floraison à partir du stade végétatif. Vous trouverez cette variété de cannabis confortable à entretenir si vous avez de l’expérience dans la culture du cannabis.

Vous pouvez cultiver et récolter cette variété à partir de boutures ou de graines. Les plantes poussent relativement rapidement car elles commencent à donner des fleurs environ 9 à 10 semaines après la germination.

Période de floraison

Le les plantes sont de taille moyenne à haute et certaines plantes atteignent une hauteur de près de 2 mètres. Vous verrez des bourgeons apparaître sur les tiges des plantes dans les 7 à 8 semaines suivant la plantation des boutures ou des graines. Votre récolte sera prête à être récoltée quelques semaines après l’apparition des bourgeons.

Si vous cultivez en intérieur, vous pouvez vous attendre à un rendement maximal d’environ 700 g par mètre carré. En revanche, vous pouvez récolter jusqu’à 900 g d’herbe par plante si vous cultivez en extérieur. Super Lemon Haze est exceptionnellement résistant aux mauvaises manipulations, aux champignons, aux virus, aux bactéries, aux moisissures et à la moisissure.

Cette variété de cannabis se développe mieux dans un climat méditerranéen ensoleillé. Comme pour toute autre variété de cannabis, les cultivateurs peuvent augmenter les rendements en ajoutant une variété de nutriments. Cependant, la variété est plus susceptible de pousser à l’intérieur (de préférence dans un environnement qui simule le climat méditerranéen) par rapport à avec l’extérieur. Si vous prenez bien soin de votre culture, vous verrez que les plantes poussent assez hautes, avec des feuilles vert vif avec des pistils brillants avec des trichomes collants et résineux. Le puissant parfum des fleurs qui mûrissent remplira votre zone de culture en un rien de temps.

Saveurs et odeurs Super Lemon Haze

Le parfum intense de citron émanant des plantes à fleurs vous aide à identifier cette variété de cannabis. Le composé chimique d-limonène, qui donne aux citrons un arôme et une acidité typiques d’agrumes, est également abondant dans Super Lemon Haze. Le produit chimique naturel de cette variété de cannabis confère à la variété des propriétés curatives.

Avantages pour la santé

Super Lemon Haze, comme ses souches mères, Lemon Skunk et Super Silver Haze, contient une forte concentration de THC mais est faible en CBD. Par conséquent, cette variété de cannabis est présentée comme un analgésique efficace, qui aide à soulager les spasmes muscles, crampes musculaires, douleurs cervicales, sciatiques, arthrite et maux de dos. Super Lemon peut également aider à traiter les douleurs inflammatoires telles que la migraine et les douleurs neuropathiques, y compris la fibromyalgie.

Les consommateurs de cannabis médical qui sont dérangés par des nausées peuvent utiliser Super Lemon Haze à bon escient Les nausées sont un symptôme récurrent associé à la chimiothérapie ou à la radiothérapie chez les patients atteints de cancer. Les patients souffrant de perte d’appétit et souffrant de dépression, de diabète, de maladie cardiaque, de sclérose en plaques et d’épilepsie peuvent prendre Lemon Haze comme soulagement.

Effets secondaires/effets secondaires

Cette variété possède de nombreuses propriétés d’une variété de cannabis sativa. Lorsque vous inhalez les vapeurs de la souche, votre bouche se remplit de citron, d’agrumes, de pin, de caramel et d’un côté terreux. Lentement et petit à petit, au fur et à mesure que les effets du THC apparaissent, vous vous sentirez détendu le stress, la douleur et la douleur semblent se dissiper.

Vous serez d’humeur grégaire et voudrez entamer une conversation avec vos amis. De plus, vous voudrez laisser libre cours à votre créativité. Cette variété de cannabis n’a pratiquement aucun effet secondaire dont vous devez vous inquiéter.

Certains effets secondaires typiques liés à Super Lemon Haze sont :