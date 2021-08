Home » Maison Comment entretenir les volets roulants ? Maison Comment entretenir les volets roulants ?

Vous souhaitez prolonger la durée de vie de vos volets roulants ? Profitez d’un confort maximal et de performances plus durables, grâce à une maintenance soignée ! Suivez ces conseils pour entretenir vos volets roulants.

Pourquoi entretenir vos volets ?

On parle souvent de l’importance de bien entretenir les équipements, notamment les volets roulants. Cette tâche demande du temps et des efforts, mais elle vous offre plus de confort et de satisfaction au quotidien. Et surtout, une maintenance adaptée et régulière permet de garder vos installations en bon état pendant plus longtemps. Vous pouvez ainsi repousser leur remplacement.

Et une fois le moment venu, veillez à choisir des volets de qualité et sur mesure, sur un site comme domondo.fr. En PVC ou en aluminium, ils sont disponibles en version manuelle ou électrique (filaire ou radio). En outre, si votre façade ne possède pas de trou pour l’enrouleur du tablier, installez alors des volets pour rénovation.

Nettoyez vos volets régulièrement

Concrètement, il faut laver vos volets de manière régulière – dans l’idéal, tous les 6 mois. En effet, l’encrassement peut nuire à leurs performances et compliquer les manipulations. Avec le temps, vos volets peuvent alors se tordre et s’user plus rapidement.

Leur nettoyage se passe à plusieurs niveaux:

Vérifiez régulièrement les glissières latérales et le rail du bas, et éliminez toutes les saletés éventuelles (poussière, feuilles mortes, insectes, petits éclats de plâtre…). Sinon, le tablier ne pourra pas s’y placer correctement. Un simple coup de brosse ou d’aspirateur à faible puissance devrait suffire.

Lavez le tablier avec de l’eau tiède et une éponge douce savonneuse. Attention, n’utilisez jamais de produit corrosif ni d’éponge abrasive.

Si votre volet est capricieux, il faut également contrôler l’intérieur de son coffre. Il se peut que l’enrouleur ait besoin d’un petit nettoyage aussi. Dans ce cas, il sera peut-être nécessaire de sortir le tablier afin de nettoyer le coffre et ses composants. Attention cependant: si vous utilisez de l’eau pour laver des parties intérieures, séchez-les soigneusement avant de refermer le coffre. Cela évitera les risques de rouille.

Astuces de grand-mère

Vous n’arrivez pas à éliminer des taches tenaces ? Imbibez un chiffon d’alcool ménager et frottez les taches avec. Elles se dilueront en un clin d’œil.

Vous pouvez également déloger les feuilles et insectes collés en frottant avec une brosse à dents.

Et si vos volets sont en PVC blanc, il est possible de raviver leur couleur en les lavant avec un mélange de vinaigre d’alcool et de bicarbonate de soude. Redoutable contre le jaunissement !

Un dernier conseil

Pour finir, nous tenons à rappeler qu’il faut utiliser vos volets roulants avec précaution. Malgré un entretien soigné, ils s’useront plus vite si vous les brutalisez.

Lorsque vous les montez et les descendez, adoptez un mouvement suffisamment doux et régulier, afin de préserver leur mécanisme. De même, évitez de faire tomber le tablier brutalement – et à l’inverse, ne le montez pas trop fort pour qu’il ne tape pas à l’intérieur du coffre.

À ce niveau, le volet roulant électrique est un investissement intéressant, puisque le moteur est optimisé pour une manipulation sûre et durable du tablier.