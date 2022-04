Home » Actu Comment éliminer le calcaire de l’eau potable ? Actu Comment éliminer le calcaire de l’eau potable ?

Le calcaire dans l’eau potable peut être un problème majeur pour la maison. Les cafetières et les bouilloires sont bouchées, les verres sont teintés par une patine blanche qui prend du temps à nettoyer et parfois même les robinets et le pommeau de la douche sont bouchés. C’est pourquoi, afin d’éviter ces problèmes dans le logement, il faut éliminer le calcaire présent dans l’eau courante. Dans cet article, nous verrons ce qu’est le calcaire, quels problèmes de santé il peut causer, quels types de filtre existent et quelle est la meilleure alternative pour l’éliminer.

Qu’est-ce que le calcaire ?

Le calcaire est un minéral, mais il n’est pas ‘suspendu’ dans l’eau, il se forme une fois qu’il entre en contact avec une surface. L’eau potable est naturellement remplie de minéraux comme le carbonate de calcium et le magnésium. C’est la quantité de ces minéraux dans chaque litre qui va déterminer la «dureté» de l’eau.

L’eau dure contient du calcaire et des sels solubles. Lorsqu’elle sèche, l’eau s’évapore et libère du dioxyde de carbone, laissant derrière elle du calcaire. Si vous commencez à voir des dépôts de calcaire dans la cafetière, la théière, les carafes et les verres, vous aurez probablement un problème d’eau ‘dure’ à la maison. Et les inconvénients du calcaire peuvent être nombreux.

Pourquoi faut-il éliminer le calcaire ?

Car bien que l’eau dure et le calcaire ne représentent pas de danger pour la santé, cela peut être très ennuyeux pour les équipements du foyer et peut contribuer à un mauvais goût de l’eau. Il est aussi important d’éliminer le calcaire afin de mieux protéger l’environnement. Heureusement, il existe des solutions pour éliminer le calcaire de l’eau potable. Par exemple, Merus offre une solution anti-calcaire intéressante pour la maison. Nous allons voir différentes solutions anti-calcaire dans la suite de cet article.

Quelles sont les meilleures solutions anti-calcaire ?

Ci-dessous, vous trouverez les différentes méthodes existantes pour enlever le calcaire de l’eau courante.

Adoucissants conventionnels

Ils éliminent le calcaire en le remplaçant par du sodium. Cette méthode est très efficace pour empêcher l’accumulation de calcaire, mais ce n’est pas le mieux pour la santé.

Osmose inverse

Cela consiste à installer un maillage avec de très petits trous qui laisse passer l’eau ‘pure’ et empêche le passage d’autres éléments.

Échange d’ions

Il s’agit de l’utilisation de billes de résine de cation fort/acide qui réduisent les niveaux de dureté et augmentent les niveaux de sodium en éliminant les ions calcium et magnésium qui forment les incrustations de calcaire.

Filtres inhibiteurs

Ces filtres n’éliminent pas les incrustations, mais les empêchent de se former pour vous aider à garder la cafetière propre. Ces filtres utilisent un agent chimique à base de phosphate qui réagit à la dureté de l’eau pour empêcher la formation de calcaire.

Filtres d’élimination

Ces filtres empêchent la formation de dépôts de calcaire en transformant les ions de calcium en cristaux de calcium. Un grand avantage de cette méthode est que le mélange peut équilibrer tous les effets secondaires, tels que l’excès de sodium ou l’acidité.

Dispositifs magnétiques, catalytiques ou ionisants

Il s’agit d’aimants qui ont la capacité de lisser l’eau par la force magnétique.

Vous connaissez à présent différentes façon d’éliminer le calcaire de votre eau potable à la maison. C’est à vous de choisir la solution la plus adaptée à vos besoins et à votre foyer !

