Home » Actu Comment draguer sur Badoo ? Actu Comment draguer sur Badoo ?

C’ est un peu l’objectif de quiconque s’est inscrit sur un site de rencontres : développer son profil pour le rendre plus attrayant et générer un grand nombre de visites de filles. Mais pour commencer, Badoo, qu’est-ce que c’est exactement ?

Plus qu’un site de rencontre créé en 2006, a la particularité d’établir une connexion automatique entre votre profil et vos données personnelles stockées dans vos autres réseaux sociaux (selon les informations fournies). Pratique, non ?

A lire aussi : Covid-19 : la cryptomonnaie va-t-elle modifier le marché mondial des marchés financiers ?

Plus précisément, vous bénéficiez de vos données Facebook directement sur Badoo…

Mes meilleures techniques pour flirter sur Badoo ? Je les ai résumés en 5 conseils de séduction à découvrir ci-dessous.

A lire aussi : Pourquoi préférer un stationnement dans un parking privé à l’aéroport ?

1. Créez votre profil sur Badoo

C’ est la première étape. Passé vraiment nouveau, mais toujours important. Pour attirer les femmes à Badoo, vous devez être ORIGINAL en embellissant votre profil !

Après avoir écrit une présentation sans vous incarner comme Mr. Muscle ou pour le dernier Prix Nobel de chimie, il est temps de choisir la photo !

Oubliez les classiques vus d’en haut ou de profil, la chemise semi-ouverte essaie d’avoir un look pénétrant… Il est obsolète, même complètement joyeux.

Alors donnez la préférence aux illustrations qui décrivent qui vous êtes dans la situation. Vous êtes musicien ? Choisissez une photo prise au milieu d’un concert où vous dégoulinez la sueur et hurlez dans votre microphone !

Partagez votre passion et votre caractère avec le visuel… Même si vous pensez que vous êtes moins à votre avantage qu’une photo prise dans une boîte entre vos amis, au moins vous avez l’avantage de mettre en valeur votre personnalité !

2. Affinez vos critères de recherche

Pour réaliser des travaux de dragage en ligne, vous devez savoir comment répondre à vos attentes. C’est bon. Badoo vous permet de le faire !

Précisez votre ville, votre âge et vos « besoins » (le célèbre statut « promenade », « boisson », « célébrer un événement », « cuisiner un bon repas »…) en les changeant à votre goût.

Certains d’entre eux sont évidemment plus connotés que d’autres, alors assurez-vous de remplir votre personnalité : célébrer un événement ou cuisiner une bonne nourriture, par exemple, pour vous donner l’occasion de vous connecter avec les femmes avec un prétexte concret.

3. Soyez actif pour augmenter votre visibilité

N’ hésitez pas à mettre à jour votre profil régulièrement. Un site qui est inactif trop longtemps et qui ne varie pas verra clairement son afflux pendant la journée. Résultat : moins de visites des filles…

De plus, Badoo vous offre la possibilité d’apparaître sur la page d’accueil lorsque vous apportez des modifications à votre profil : bénéficier d’une plus grande visibilité et attirer l’attention des femmes curieuses ! Soyez visible pour séduire !

4. Des outils pour séduire

Twister, tu le sais ? C’est le service gratuit de webcam de Badoo. C’est une excellente façon de rencontrer et de séduire des jeunes femmes près de chez vous avant d’envisager une rencontre physique ! Cela vous rendra plus facile de passer du virtuel au réel !

Et comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez également faire des mini-reportages vidéo sur vous-même et votre vie et les mettre sur votre profil. Encore une excellente façon d’être original, ne manquez pas cette occasion qui vous fera démarquer !

5. Devenez membre Premium pour bénéficier d’avantages supplémentaires

Si Badoo est un site web gratuit, mais il y a des applications payantes. Cela facilite les contacts et vous permet d’avoir accès à plus d’applications.

Parmi ceux-ci, le service « rise-up » semble être l’un des plus intéressants. Il vous permet d’être parmi les premiers résultats de votre recherche. Plutôt cool d’être repéré par les filles en un rien de temps, non ?

Vous pouvez également savoir, grâce aux « superpuissances », qui vous a ajouté à sa liste de favoris et bénéficier de 2 fois plus de contacts potentiels qui vous aideront certainement dans votre recherche de la fille de vos rêves…

Bref, comme vous le comprendrez, Badoo vous permet de rencontrer des célibataires du monde entier et de relier des connaissances via chat (via e-mail ou vidéo), d’augmenter votre profil en haut de la liste pour obtenir plus de visibilité, ou d’identifier les personnes qui serait susceptible de vous plaire.

De votre côté, vous devez montrer de l’originalité afin de sortir de la foule pour augmenter vos contacts…

Trouvez des sites de rencontres fiables grâce à Rencontre Célibataire

Rencontrer des célibataires n’est pas toujours évident et trouver un site fiable pour y parvenir est souvent très compliqué. Nombreux sont les sites internet qui vous proposent de trouver l’amour mais comment être sûr que le site choisi est celui qui vous correspond ? Entre les sites de rencontres par affinités culturelles, les sites de rencontres par région, ou encore les sites qui vous proposent des profils par passions communes, il est peut-être difficile de s’y retrouver. Rencontre Célibataire est un site qui vous permet d’y voir plus clair.

Rencontre Célibataire expert des rencontres en ligne est un site de rencontre qui répertorie et compare les différents sites internet. Il vous propose également un classement de tous les sites de rencontre en ligne. En plus de comparer et classer les meilleurs sites de rencontre, Rencontre Célibataire contient plus de 2000 avis de personnes ayant fréquenté les sites de rencontres. Les consulter vous permettra de vous faire un avis sur le site avant d’y souscrire. Car il ne faut pas oublier que les sites pour célibataires sont payants. Il est donc important de bien se renseigner avant de souscrire à l’un d’entre eux.