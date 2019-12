Home » Mode Comment choisir un bracelet pour homme ? Mode Comment choisir un bracelet pour homme ?

De nos jours, les accessoires sont loin d’être appréciés des femmes uniquement. De plus en plus d’hommes optent pour l’ajout d’un bijou pour rehausser leur style vestimentaire et les bracelets sont les plus appréciés dans ce cas. Pour apporter la touche particulière à votre tenue, il est cependant primordial de savoir choisir le bracelet pour homme.

Optez pour un bijou adapté à votre style vestimentaire

Le bracelet est l’accessoire à la mode pour les hommes qui souhaitent apporter une touche particulière à leur look. S’il en existe un large choix sur le marché, tous ne conviennent pas à tout le monde. En effet, pour trouver un bracelet homme adapté au style vestimentaire, il faut tenir compte de la matière. Vous trouverez ainsi :

Des bracelets en or, signes d’élégance et de sophistication ;

Des bracelets en argent ;

Des bracelets en cuir très modernes ;

Des bracelets en acier, etc.

De ce fait, pour un homme assez discret qui n’aime pas trop en montrer, les bracelets en acier inoxydable, en céramique ou en tungstène sont les plus recommandés. S’ils ont la particularité d’être simples, ils sont tout de même très élégants comme c’est le cas du bracelet nautique. De plus, pour un jeune stylé et dynamique, il existe des bracelets en caoutchouc qui sont assez solides pour un look décontracté.

Faites le choix de la bonne longueur pour le bracelet

Une fois que vous savez quel type de bracelet vous convient, il est primordial de trouver la bonne longueur pour un rendu final parfait à votre poignet. En effet, il est nécessaire de penser au confort offert par le bracelet à votre poignet. Deux variantes sont à prendre en compte dans ce cas à savoir, l’épaisseur et le diamètre du bracelet. Lorsqu’il s’agit de l’épaisseur du bracelet, pour des poignets fins, les bracelets légers tels que ceux en corde, perle ou de type lien sont les plus adaptés. Par contre, si le poignet est plus épais, les bracelets imposants conviendront parfaitement.

En ce qui concerne le diamètre du bracelet, il est tout simplement question de mesurer le tour de votre poignet. Vous pourrez le faire vous-même à l’aide d’une corde ou d’un mètre ruban. Dans tous les cas, lorsque vous parvenez à trouver la bonne taille, cela vous permettra d’avoir un bracelet convenablement ajusté pour plus d’élégance.

Tenez compte de votre mode de vie et de vos habitudes

Les bijoux en l’occurrence le bracelet sont de plus en plus à la mode chez les hommes. Mais il ne s’agit pas de mettre à votre poignet n’importe quel bracelet. Il est important de choisir un bracelet simple et minimaliste qui ira avec tous les styles vestimentaires et vos habitudes. En effet, tous les bracelets ne conviennent pas à toutes les occasions. Pour le boulot par exemple, il ne serait pas bien vu d’avoir des bracelets un peu trop voyants. C’est pour cela qu’il est conseillé de ne pas aller au-delà de trois modèles de bracelets. Cela va alourdir votre silhouette et vous donner un style ringard.