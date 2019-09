Home » Loisirs Comment choisir son vélo électrique ? Loisirs Comment choisir son vélo électrique ?

Il fut un temps ou vous appréciez de faire du vélo et puis les années passant, petit à petit vous avez arrêté cette pratique. Vous allez redécouvrir la pratique du vélo avec les nouvelles générations de vélos électriques, qui vous permettront de vous déplacer sans aucune difficulté et ce, même dans les montées.

Un vélo électrique c’est quoi ?

Le Vélo à Assistance Électrique (VAE) ou plus simplement vélo électrique et avant tout un vélo. C’est-à-dire qu’il est nécessaire de pédaler pour pouvoir profiter de l’assistance du moteur. Le pédalage permet également de recharger la batterie. Dès que vous arrêtez de pédaler l’aide du moteur va se couper. Il en sera de même si vous dépassez une certaine vitesse.

Les raisons d’acheter un VAE

L’avantage du vélo électrique est qu’il est devenu beaucoup plus simple, de faire longs trajets par rapport à un vélo traditionnel. L’assistance motrice permet de limiter les efforts et de ne pas finir en sueur après votre trajet à vélo. Les montées se passent sans difficulté et le vent ne pose plus de problème. Enfin pour les personnes qui souhaitent reprendre l’activité du vélo, il est fortement conseillé d’opter pour un vélo électrique, avec lequel il n’y aura aucune contre-indication médicale. Il vous permettra de reprendre en douceur, pour ne pas traumatiser vos muscles ou bousculer le système cardiaque des plus fragiles.

Les différents types de vélos électriques

Comme pour les vélos ordinaires, il existe plusieurs types de vélos électriques adaptés à des pratiques diversifiées. Les différentes gammes de VAE sont :

Le vélo compact

Le vélo de ville

Le vélo de course

Le Vélo Tout Chemin (VTC)

Le Vélo Tout Terrain (VTT)

Chaque gamme de vélo sera équipée différemment en fonction de l’usage qu’il en sera fait. Par exemple, un vélo de ville pourra être équipé d’un panier pour faire le marché ou d’un siège pour amener son enfant à l’école.

Les critères de choix d’un vélo électrique

Pour la batterie, optez pour une version au lithium-ion, même si d’un point de vue écologique cette version pose problème, elle sera l’une des plus efficaces. Observez les valeurs exprimées en Wh et Ah. Choisissez un équipement disposant des données les plus élevées afin de garantir la plus grande autonomie au vélo.

Choisissez un vélo équipé avec un bon système de freinage, les modèles mécaniques à patins de type V-Brake sont efficaces et nécessitent moins d’entretien par rapport aux versions hydrauliques, qui elles sont plus coûteuses.