Comment bien choisir un billard ?

Un billard est une table de jeu très technique. En effet, sa surface doit respecter certains critères pour garantir un jeu convenable. En outre, il peut avoir une fonction esthétique dans le logement. Il se présente sous plusieurs modèles. Pour faire le bon choix, il faut connaître ses caractéristiques et définir son utilité.

Connaître les différents types de billard

On retrouve quatre types de billard sur le marché. Le billard français se distingue par le diamètre de ses billes qui est de 61,5mm. Sa table n’a pas de poche et il se joue à l’aide de trois billes. Par contre, le billard américain a un jeu de billes identifiées en deux séries qui comprend les billes pleines et les billes cerclées. Leur diamètre est de 57,2mm.

D’autre part, celui de chacune des 14 billes qui permettent de jouer au billard anglais est de 50,8mm. Il est de fait assez proche des 52,4mm que présente une bille servant à jouer au snooker. Ce quatrième type de billard est composé de 15 billes rouges et de 6 billes de couleurs. On constate alors qu’il existe un large choix de billards d’autant plus que chaque type se décline en plusieurs variétés.

Définir la fonction du billard

Avant l’achat d’un billard, il est impératif de décrire sa fonction. Par exemple, s’il doit être mis à la disposition des enfants, il est recommandé d’effectuer un achat raisonnable. Il peut être mélaminé avec un tapis en feutrine synthétique. S’il doit être exposé dans une salle de jeux, il est préférable de faire une dépense moyenne en achetant un billard de café. Celui-ci a un plateau de jeu en ardoise, un tapis et une bande homologués. Si l’acquéreur souhaite l’installer à la maison pour remplacer sa table à manger, il peut opter pour un billard table solide et décoratif.

