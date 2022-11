Comment choisir le set de broderie diamant qui vous convient ?

La broderie diamant est une activité passionnante qui peut être pratiquée aussi bien par les adultes que par les enfants. Faisant partie de la famille des art-thérapies, elle permet de bénéficier de plusieurs avantages. Pour réussir dans cet art, il est important de savoir comment choisir le set qui vous convient. Voici un article qui vous explique l'essentiel à savoir pour faire le bon choix.

Qu'est-ce que la broderie diamant et quels sont ses bienfaits ?

Encore appelée Diamond painting (peinture diamant), la broderie diamant est un loisir créatif qui permet de confectionner des œuvres d'art en collant des strass colorés (diamant) sur une toile. Elle représente une sorte de combinaison entre la broderie classique et la peinture par numéros. Très ludique comme activité, la broderie diamant procure des bienfaits innombrables à ses pratiquants.

La broderie diamant permet de se relaxer et de réduire le stress

Entre le travail et les courses du quotidien, le stress et l'anxiété finissent par s'installer assez facilement. Pour ne pas être submergé par ces émotions, il convient de prendre de petites pauses pour se détendre. À cet effet, se mettre à la broderie diamant (ou peinture diamant) est une excellente alternative pour profiter d'un petit moment au calme. Cette activité créative vous permet de rester concentré sur votre création.

Au fur et à mesure que vous avancez dans la réalisation de votre toile, vous sentirez une paix vous envahir progressivement. Ainsi, vous pouvez passer par la peinture diamant pour lutter facilement contre le stress et l'anxiété.

Cette activité augmente la confiance en soi

La broderie diamant est une activité accessible à tous. Elle ne nécessite aucune compétence particulière pour être pratiquée. Pour réussir dans cet art, il suffit de vous renseigner sur les bonnes techniques à appliquer. Une fois que vous aurez achevé votre toile, vous ressentirez assurément une certaine satisfaction ou un sentiment de fierté. Cette sensation que procure le diamond painting améliore considérablement la confiance en soi. De plus, en montrant vos créations à vos proches, leurs différents compliments vous feront le plus grand bien.

La broderie diamant optimise la concentration

La broderie diamant nécessite un certain niveau de réflexion pour positionner convenablement les diamants sur la toile. Il vous faudra faire preuve d'une grande concentration pour ne pas vous tromper dans le positionnement des diamants. Plus vous progressez, plus vos sens s'affûtent. La broderie diamant constitue à cet effet une activité idéale pour améliorer votre concentration au quotidien.

La broderie diamant permet de se déconnecter des écrans

Aujourd'hui, les nouvelles technologies occupent une grande partie de notre vie quotidienne. Smartphones, ordinateurs, télévisions, tablettes sont tous des objets qui nous maintiennent figés devant un écran. Il est même parfois très difficile de se séparer de ces appareils. Ainsi, pour vous reconnecter au monde réel et aux personnes qui vous entourent, la broderie diamant représente une excellente échappatoire. Non seulement cette activité permet de se déconnecter des écrans, mais elle vous rapproche également de vos proches. Le diamond painting est donc un bon moyen pour renforcer les liens familiaux et tisser de nouveaux liens entre amis.

La peinture diamant améliore la motricité fine

Les personnes qui pratiquent de la broderie diamant voient leur motricité fine s'améliorer au fil du temps. Cela est principalement dû au fait que le principe de cette activité consiste à rassembler des diamants en résine de très petite taille (0,25 cm à 0,28 cm). Ces petits objets sont donc à manier avec dextérité. En plus de la motricité fine, la broderie diamant améliore également la coordination main-œil. Elle rend donc plus agile et plus précis. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce loisir créatif est fortement recommandé aux enfants, aux seniors et aux personnes en situation de handicap.

Le diamond painting augmente le taux de dopamine dans le cerveau

Plus connue sous le nom de « l'hormone du bonheur », la dopamine est un neurotransmetteur que produit le cerveau pour améliorer l'humeur. De nombreuses études montrent que la réalisation d'une activité telle que la broderie diamant contribue à la stimulation de la dopamine. Pratiquer régulièrement la broderie diamant vous rendra donc plus heureux.

Pour réussir votre broderie diamant, il est important de choisir le set qui vous convient. Pour cela, il vous faudra prendre en compte certains critères incontournables.

La forme des strass

Concernant les strass, vous avez le choix entre les diamants carrés ou ronds. En broderie diamant, la forme des strass constitue un facteur à ne pas prendre à la légère. En effet, elle contribue considérablement à la facilité d'utilisation et à la beauté de la toile. Avec les strass ronds, votre œuvre sera plus facile à réaliser. Facile à manipuler, cette forme procure un rendu atypique à votre toile. Quant aux strass carrés, ils sont particulièrement prisés pour leur netteté. Cependant, il faudra être méticuleux pour pouvoir les utiliser.

Le choix des strass dépend également de l'effet que vous souhaitez obtenir avec votre toile. Les modèles ronds laissent paraître de petits espaces entre les diamants tandis que les carrés rempliront totalement votre toile.

La taille de la toile

La taille de vos broderies diamants dépend uniquement du résultat que vous recherchez. Vous pouvez donc opter pour des toiles dont la taille varie entre 20x30 cm et 90x120 cm. Néanmoins, la taille la plus utilisée est 40x50 cm. Notez que plus votre toile est grande, plus le rendu sera net et attrayant. Vous ne pouvez donc choisir les petits formats que si vous êtes débutants et que vous souhaitez vous familiariser avec l'univers de la broderie diamant.

Le type de toile

Il existe principalement deux types de toiles que vous pouvez choisir : les toiles en plastique et les toiles en tissu. En matière de prix, les premières sont très accessibles, mais elles sont peu agréables à utiliser. En effet, les toiles en plastique laissent souvent apparaître des plis sur vos œuvres. Ce qui réduit considérablement la qualité de ces dernières. En revanche, les toiles en tissus sont caractérisées par une épaisseur considérable et un toucher agréable. Certes, elles sont plus chères, mais elles vous permettront de réaliser vos meilleures broderies.

Les différents types de kits de broderie diamant disponible

Le kit nécessaire à la réalisation d'une broderie diamant est composé de plusieurs éléments. Il s'agit principalement de :

une toile adhésive numérotée avec des chiffres et des symboles ,

, des sachets de différentes couleurs,

des diamants en résine,

une pâte de colle.

Une fois que vous avez tous ces éléments réunis, vous pouvez vous lancer.

Où acheter un set de peinture diamant de bonne qualité ?

Il existe aujourd'hui de nombreux sites en ligne sur lesquels vous pouvez commander les kits de broderie diamant. Pour être sûr de la qualité des produits, pensez à vérifier la réputation du fournisseur. N'hésitez pas à lire l'avis des clients pour en savoir plus sur ce dernier.

Pensez également à comparer les prix entre deux ou trois fournisseurs afin de ne pas effectuer des dépenses inutiles. Une fois que vous avez trouvé le vendeur idéal, il vous suffit de passer votre commande afin d'être livré.

Conseils pour réussir ce loisir créatif en tant que débutant

Pour bien démarrer avec la broderie diamant, il existe quelques informations que vous devez absolument avoir. Pour commencer, gardez toujours vos diamants à l'intérieur d'une boîte de rangement. Veillez à ce qu'ils soient bien séparés afin de ne pas les mélanger. Si vous souhaitez travailler dans les meilleures conditions, maintenez votre toile bien aplatie. Posez votre toile sur un support bien plat et qui bénéficie d'une bonne luminosité. Remplissez votre toile avec une couleur de diamant à la fois. Cela vous permet de ne pas vous embrouiller pendant la réalisation.

Pour un début, choisissez des images plutôt simples et faciles à reproduire, comme des animaux (chien, chat, oiseaux…), les fleurs, des paysages, etc. Pensez également à choisir l'image à reproduire en fonction de vos préférences. Cela vous permettra d'être plus motivé dans la réalisation de l'œuvre.