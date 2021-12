Home » Mode Comment choisir des bijoux pour un cadeau pour une femme ? Mode Comment choisir des bijoux pour un cadeau pour une femme ?

Pratiquement à chaque saison de l’année, on offre un cadeau à une femme proche – épouse, amie, mère – pour célébrer une occasion. Et la solution parfaite, quelle que soit l’occasion, sera les bijoux. Chaque femme à hâte d’élargir sa collection, il suffit de choisir le bon bijou.

Avant de commencer la chasse aux bijoux

Cela vaut la peine de commencer la recherche d’un bijou cadeau parfait pour une personne en déterminant le type de bijoux dont elle a besoin. Les bijoux sont souvent associés à d’autres accessoires. Les boucles d’oreilles délicates sont plus faciles à associer avec des colliers, sans parler de n’importe quelle robe. Cependant, il convient également de prendre en compte le goût du destinataire. Vérifiez quels bijoux elle porte : est-ce de l’argent, de l’or ou peut-être des minéraux les moins populaires ?

Bijoux gravés

Les bijoux gravés sont un excellent moyen pour offrir à un cadeau personnalisé. De nos jours, la gravure peut être appliquée à de nombreux éléments de joaillerie – les bagues et les montres sont une idée traditionnelle, mais vous pouvez également graver des bracelets ou des pendentifs. Et que graver dessus ? Il peut s’agir d’un texte court, d’une citation, d’un mot, d’un symbole ou d’une date – tout ce qui a un sens important pour la personne, et idéalement – pour vous deux, de sorte que le cadeau n’acquiert pas seulement des caractéristiques individuelles, mais sera également associé à vous en tant que couple. Plusieurs bijouteries APM Monaco en ligne proposent ce service gratuitement.

Bracelets et pendentifs

Un bracelet est une bonne solution quand on ne sait pas quel cadeau choisir. Ce bijou est tout simplement très universel, il s’adapte pratiquement à n’importe quel ensemble et peut être porté au quotidien – mais il vaut encore une fois de miser sur les classiques plutôt délicats. Aujourd’hui, les bijoux modulables sont très aimés dans le domaine des bracelets, ce qui permet d’ajouter différents types de pendentifs à un bracelet et ainsi de créer sa propre version du bijou : un bracelet variable et original. Les pendentifs sont également une bonne idée de bijou cadeau.

Ensemble de bijoux

Un ensemble de bijoux résout le problème de l’appariement d’un nouveau bijou aux ornements que le destinataire possède déjà. Les ensembles peuvent contenir divers éléments (le plus souvent ce sont des boucles d’oreilles, un bracelet et un pendentif), mais ils sont composés de telle manière qu’ils suffisent à compléter une tenue spécifique – et bien sûr ils s’assortissent toujours les uns aux autres.

Pendentifs photos

Un pendentif en forme de cœur qui peut être ouvert pour trouver une petite image à l’intérieur est une idée audacieuse mais très charmante, même romantique. Il convient non seulement à un être cher, il plaira certainement aussi à la mère ou à la grand-mère. Il n’est pas nécessaire de choisir la forme d’un cœur, car ce type d’ornements gagne en popularité et la plupart des bijouteries le proposent sous différentes formes.