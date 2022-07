Comment bien commencer le trading en ligne ?

Vous avez envie de gagner plus d’argent ? D’augmenter vos revenus ou bien de vous tourner vers une nouvelle carrière dans le domaine de la finance, mais vous ne savez pas comment faire ? Le trading est fait pour vous ! Rapide, efficace, cette activité se pratique sur ordinateur, tablette ou mobile grâce à des applis. Alors comment trader en ligne et peut-être devenir un trader professionnel ?

Qu’est-ce que le trading ?

Le trading correspond à une activité de courtage en ligne. Le site sur lequel vous ouvrez un compte utilisateur vous donne accès aux interfaces des marchés financiers grâce à des logiciels comme MT4 ou MT5 qui sont les meilleures plateformes connectées aux bourses et marchés financiers internationaux en temps réel. La personne qui fait des actions de trading ou de courtage est appelé un trader, et grâce aux sites de trading en ligne, toute personne désireuse de spéculer en bourse peut devenir un trader.

Vous avez plusieurs méthodes qui s’offrent à vous pour être sûr de ne pas tomber sur un site frauduleux. Tout d’abord, aller sur le site de l’AMF (autorité des marchés financiers). Ce site répertorie tous les sites de trading douteux voire interdits (ceux-là sont bloqués en général dès qu’ils sont connus). Ensuite, lorsque vous choisissez votre broker en ligne (autre nom pour les plateformes de trading), vous devez vérifier son taux de régulation. Cela correspond au nombre de banques centrales qui reconnaissent ce site. Par exemple, https://www.avatrade.fr , est un des meilleurs sites de trading au monde avec un taux de régulation à 7.

Se créer un compte en ligne, et puis ?

Après avoir choisi sa plateforme en ligne et créer son compte utilisateur (et déposer une somme minimale de 100 euros qui sert de capital aux opérations de trading), vous devez vous former à la finance en ligne. Les grandes plateformes de trading offrent des formations en ligne gratuitement, des tutoriels, des fiches-conseils, etc. Seulement cela ne suffit pas pour appréhender le marché de la finance, surtout si vous voulez en faire un revenu fixe, votre profession. Un trader professionnel est détenteur au minimum d’un master en commerce, en finance, vous, en tant que débutant vous devez lire et vous informez sur le monde de la finance mondiale, et sur les valeurs qui vous intéressent plus particulièrement ( or, matières premières, actions, crypto-actifs, devises…). En parallèle de votre formation, vous pouvez accéder à des comptes démos disponibles sur les plateformes de trading. Ces comptes permettent d’opérer des actions de trading en temps réel sur les marchés financiers, mais sans que les sommes mises en jeu soient perdues ou augmentées. Vous pouvez ainsi vous exercer à l’utilisation du trading avant de vous lancer véritablement dans l’arène !

Peut-on vivre du trading en ligne ?

Cette question est celle que se posent tous les traders débutants. La réponse est simple : cela dépend du temps que vous accordez à cette activité. Vous ne deviendrez jamais un trader professionnel si vous le voyez comme un passe-temps du week-end. Par contre, si vous investissez sur vous, si vous vous formez en continu, si vous prenez du temps pour comprendre les rouages de la finance internationale, que vous lisez les journaux spécialisés, que vous analysez les stratégies d’autres traders professionnels et enfin que vous pratiquez, pratiquez sans relâche, malgré les pertes et en apprenant de vos erreurs, alors là, vous avez une chance de devenir un trader qui se dégage un revenu à la fin du mois. Mais cela n’arrivera pas dès votre premier mois de trading, attention !

Devenir trader en ligne est possible dès l’instant où l’activité est prise au sérieux, mais en sachant se gérer au mieux (gestion du stress, self-control), et en utilisant les outils mis à votre disposition (copy trading, paper trading, robot trading).