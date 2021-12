Home » Maison Acheter ou louer des mini pelles Maison Acheter ou louer des mini pelles

Les mini pelles sont de petites pelles qui sont principalement utilisées sur des propriétés privées ou dans de petits projets de construction. Ils sont particulièrement adaptés aux petits travaux, tels que le remblayage de collines ou le creusement d’une fosse pour un étang ou une piscine. La mini pelle Agriaffaire est également un outil efficace pour redresser un terrain accidenté. Pour certains projets de construction, il est également intéressant de louer une pelle à des prestataires spécialisés. L’avantage est clair : avec une mini pelle, ce travail peut être effectué beaucoup plus rapidement et plus efficacement qu’avec une pelle. Il vaut donc la peine d’acheter une mini pelle, même pour des projets de construction prétendument petits. Mais quel est le bon choix : acheter ou louer une mini pelle ?

Acheter ou louer ?

Si vous n’avez besoin d’une mini pelle qu’une seule fois, le prix de location de la mini pelle semble moins cher que l’achat d’une nouvelle. Vous pouvez louer une mini pelle pour aussi peu que 120 euros par jour. Si vous avez besoin de la pelle pendant une période plus longue, la plupart des fournisseurs vous offrent une remise. Vous pouvez alors vous attendre à des tarifs journaliers d’environ 90 euros.

Le prix d’achat d’une mini pelle est d’environ 20000 euros. Cela les rend nettement moins chères que les pelles courantes, ce qui peut donc également être intéressant pour les constructeurs privés. Si vous choisissez un modèle d’occasion, vous n’aurez peut-être qu’à débourser environ 10 000 euros pour un véhicule entièrement fonctionnel.

Achetez une mini pelle : n’oubliez pas les frais d’exploitation

Contrairement à la location, l’achat de votre propre mini pelle entraîne des frais supplémentaires. En plus de l’essence, il y a aussi les coûts de réparation et d’entretien. Par contre, vous n’avez pas à payer d’impôts pour une mini pelle. Cependant, il est conseillé de souscrire une assurance pour couvrir les dommages sur le chantier.

Astuce : Vous pouvez compenser le coût d’achat de la mini pelle plus tard en offrant également votre propre pelle à la location.

Location de pelles : Avantages et inconvénients

Vous pouvez généralement réserver des mini pelles quotidiennement. Dans la plupart des cas, il est également possible de louer pour une période plus longue. Cependant, vous devriez vous renseigner à temps. Sinon, la mini pelle peut déjà être épuisée durant la période souhaitée. Bien sûr, avec votre propre mini pelle, vous n’aurez pas ce problème.

Si vous choisissez un fournisseur de bonne réputation et que vous louez une mini pelle de chez lui, l’assurance de l’appareil est généralement incluse. Vous êtes couvert en cas de dommages sur le chantier.

Si vous êtes encore inexpérimenté, il est possible de louer la pelle avec les services d’un chauffeur. Cela présente l’avantage d’avoir quelqu’un sur place qui peut effectuer le travail nécessaire de manière professionnelle et sans erreur. Le prix de la mini pelle est proportionnellement plus élevé, mais les professionnels travaillent généralement aussi plus rapidement. Cela peut vous faire économiser quelques jours de location d’une excavatrice.