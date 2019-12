Home » Maison Comment bien choisir son parquet Maison Comment bien choisir son parquet

Un parquet est un revêtement de sol constitué d’un assemblage de lames de bois. Il entre dans le cadre des finitions ou de la décoration d’une maison. Suite à des travaux de construction ou de rénovation, on est appelé à faire un choix sur le type de parquet à installer dans notre habitation. Ce choix n’est pas toujours facile au regard de nombreuses possibilités qui s’offrent à nous. C’est pourquoi dans cet article, nous avons voulu présenter les différents types de parquets et les éléments à considérer pour pouvoir choisir le mieux adapté.

Les différents types de parquets

On compte 3 principaux types de parquets. Pour l’achat de votre parquet, vous aurez à choisir entre le parquet stratifié, le parquet flottant et le parquet massif. Le parquet massif est composé exclusivement de bois. Sa finition peut se faire avec de la cire, de l’huile ou du vernis. Le parquet flottant quant à lui est constitué d’une couche de bois, ou parement d’au moins 2,5 mm d’épaisseur sur laquelle se posent deux autres couches fabriquées à base de dérivés de bois. Sa durée de vie, bien qu’importante, est inférieure à celle du parquet massif. Enfin, le parquet stratifié est fait de simili de bois. Il propose une large variété mais a une durée de vie limitée. Après la présentation, voyons quels critères considérer pour choisir l’un de ces parquets.

Les critères de sélection

Le choix d’un type de parquet repose essentiellement sur le budget. Le client a le loisir de choisir entre un parquet noble et durable mais cher, et un parquet simple à durée de vie limitée pas cher. On peut également se baser sur la méthode de pose, car certains parquets peuvent être collés ou cloués, alors que d’autres auront une pose flottante. La sollicitation ou l’exposition du parquet et la superficie de la surface à couvrir ne sont pas à négliger non plus. Enfin, il va falloir tenir compte de la température ambiante du milieu.