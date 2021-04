Home » Actu Comment avoir moins mal épilation electrique ? Actu Comment avoir moins mal épilation electrique ?

votes ) L’ épilation électrique est un moyen très efficace de se débarrasser des cheveux très rapidement. Juste se soucier de n’importe quelle méthode d’épilation est dans la douleur. Cependant, il existe de nombreuses techniques et astuces qui permettent d’utiliser un épilateur électrique sans le nuire. Les voilà.

Pourquoi l'épilation électrique peut-elle être douloureuse ?

L’ épilation avec épilateur électrique et la cire arrache les poils de la racine. Cette traction apporte plus ou moins une sensation douloureuse, car les nerfs et les veines de l’épiderme sont sensibles. En outre, la douleur peut être aggravée si la personne a la peau sensible ou si l’épilation est effectuée sur une zone sensible.

Le Une bonne nouvelle est que plus vous devenez épilé, moins l’épilation est douloureuse due au fait que les cheveux s’épaississent et que la peau s’habitue à l’épilation. Ce sera le cas même avec les meilleurs épilateurs électriques du moment !

Astuce 1 : Préparez bien votre peau

Une peau bien préparée peut réduire considérablement la douleur associée à l’utilisation d’un épilateur électrique. Pour ce faire autant que possible, planifiez votre épilation et n’attendez pas le dernier moment pour vous épiler.

Quelques jours avant le jour J, n’oubliez pas d’hydrater votre peau, ou n’oubliez pas de frotter et d’exfolier délicatement les zones à épiler. Si vos cheveux sont longs, il est recommandé de les raser, car plus les cheveux sont longs, plus la douleur peut être grande. Les cheveux très courts provoquent l’électrique Épilateur pas de problèmes, car ce dernier peut arracher tout.

Astuce #2 : Utiliser des glaçons

Si vous êtes très sensible, il se peut que l’épilation soit toujours douloureuse, indépendamment des astuces avancées. Si c’est le cas, alors il sera nécessaire d’anesthésier la peau en la refroidissant avec des glaçons. Pour ce faire, mettez quelques glaçons dans un chiffon ou un gant de toilette et passez-les sur la zone à épiler. Les nerfs de l’épiderme dormiront pendant le temps pour effectuer rapidement votre épilation, et donc la douleur sera moins. Les chatouillages seront également moins ressentis.

Astuce 3 : Apprenez les gestes corrects

L’ épilateur électrique a généralement une vitesse réglable. C’est le cas, par exemple, du Braun Silk Epil Flex 9-020 . Choisissez la bonne vitesse d’épilation avec laquelle vous pouvez se sentir bien. Ensuite, notez qu’il est recommandé d’utiliser l’épilateur électrique dans la direction opposée, où les cheveux peuvent être poussés pour arracher les cheveux plus facilement. Enfin, en passant à travers l’épilateur électrique, n’oubliez pas de tirer un peu sur la peau, car cela facilite grandement la déchirure des cheveux sans éprouver trop de douleur.

Astuce #4 : Détendez-vous

Il est clair que la douleur sera plus forte si vous êtes anxieux pendant l’épilation. Avant l’épilation, essayez de vous détendre. Par exemple, vous pouvez prendre une douche chaude. Cela vous permettra non seulement de vous détendre, mais grâce à l’action de l’eau chaude sur la peau, les pores s’ouvrent et la peau se dilate. Donc, l’épilation sera moins douloureuse.

Astuce 5 : Épilation régulière

À long terme, il est Il est préférable d’épiler régulièrement avec l’épilateur électrique pour éprouver moins de douleur. La peau s’habituera à la méthode électrique et la douleur disparaîtra plus ou moins après plus de cinq séances, selon la sensibilité de Laperonne.