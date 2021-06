Home » Maison Choisir la bonne commode pour son salon Maison Choisir la bonne commode pour son salon

La décoration a toujours le vent en poupe. Créateurs de mobiliers se mettre en quatre pour créer chaque année des meubles originaux ou classiques. On y trouve tous les prix pour toutes les envies. Le meuble qui plaît en ce moment, c’est la commode ! Fort utile et élément décoratif, elle se plaît dans le salon. Comment choisir la bonne commode ? Guide de la commode.

​ L’étude du salon pour y insérer la bonne commode

Avant de choisir les meubles de son salon et sa future commode, il faut absolument connaître la superficie du salon. Il faut aussi prendre en compte les angles qui ne servent à rien. Avant de pouvoir installer une commode dans le salon, il faut savoir où la disposer. Où reste t-il de la place ? Quel est le design des autres meubles ? Sont-ils grands ou petits ? Peut-on déplacer le canapé ? Est ce que l’on veut que la commode soit en évidence ou dans un coin du salon ? Une fois que l’on a trouvé l’espace pour installer sa commode, il n’y a plus qu’à en trouver le bon design ! Si une commande est utile, il faut aussi qu’elle soit en harmonie avec le reste du mobilier.

​ Les commodes tendances en 2021

La décoration actuelle permet beaucoup de choses. Il est donc tout à fait possible de mélanger les styles pour un rendu décoration original et très tendance. Ainsi, on pourra trouver de nombreux styles de commodes qui seront s’adapter à n’importe quel salon. Dans la décoration scandinave, on retrouvera des commodes fonctionnelles et au style minimaliste. Elles s’adapteront parfaitement dans un salon où le mobilier est clair.

Si vous êtes dans le style ancien, sachez qu’il existe de très belles imitations de commodes qui donnent énormément de cachet à un intérieur rustique. Elles sont souvent imposantes et demandent beaucoup d’espaces. Pour les petits espaces au contraire, les designers ont pensé à tout ! On peut ainsi trouver dans les boutiques de meubles, des commodes petits formats parfaitement adaptées à un salon de petite taille. Enfin, sachez que la commode est un élément de décoration important dans un salon. Y poser un vase avec de belles fleurs ou des objets décoratifs finissent de la mettre en lumière.

​ La commode : meuble star des salons

Ne la négligez pas ! Cette année, tous les designers se sont penchés sur le cas de la commode ! En ressort des créations fabuleusement originales ! De la commode de luxe à celle plus abordable des boutiques de meubles, chacun peut trouver son modèle phare. Le salon n’en sera que plus tendance et agréable !