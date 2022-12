Ce qu’il faut savoir avant de louer un appartement meublé à Paris

Paris accueille chaque année des millions de visiteurs. Vacanciers, étudiants et expatriés, nombreux sont ceux qui viennent poser leur valise dans la capitale française le temps de quelques jours ou de quelques mois.

Face à ces allées et venues, les propriétaires parisiens ont su s’adapter en proposant à la location des appartements ou studios meublés avec commodités. En effet, il y aurait 110 000 logements meublés à Paris, soit à peu près 20 % des logements locatifs. Avantages et inconvénients, découvrez comment fonctionne une location meublée.

Quelle est la différence entre une location meublée et non meublée à Paris ?

Il est souvent difficile de décrypter ce qu’il se cache derrière les termes « location meublée » ou « semi-meublé ». Voici les principales caractéristiques d’un logement meublé.

Commodités mises à disposition

Pour être considéré comme meublé, un appartement ou studio doit être doté d’une série de meubles et matériel indispensables à la vie quotidienne d’un locataire. Ils doivent être en bon état afin que le locataire puisse prendre possession des lieux le plus rapidement possible.

Cette liste d’équipements est encadrée par la loi et doit comprendre :

une literie comprenant une couette ou une couverture ;

un dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;

des plaques de cuisson ;

un four ou un four à micro-ondes ;

un réfrigérateur et un congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6° ;

la vaisselle nécessaire à la prise des repas ;

vaisselle nécessaire à la prise des repas ; des ustensiles de cuisine ;

une table et des sièges ;

des étagères de rangement ;

des luminaires ;

le matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.

La location semi-meublée n’existe pas, quant à elle, d’un point de vue juridique. Le propriétaire est donc libre de mettre à disposition du locataire le mobilier qu’il souhaite.

En général, un appartement semi-meublé comporte :

Électroménager essentiel (plaque de cuisson, réfrigérateur)

Table, chaises

Canapé

Lit

Dans les deux cas, le propriétaire se doit de dresser un inventaire avec tout mis à disposition (meubles, électroménager, vaisselle…) avant de laisser les clés à son locataire. Cet inventaire sera indexé au contrat de location.

Prix du loyer

Louer un appartement meublé à Paris peut être très avantageux pour les locataires de passage dans la capitale.

Néanmoins, il l’est aussi pour les propriétaires qui bénéficient d’un abattement fiscal intéressant et qui peuvent louer leur appartement à un loyer plus élevé !

En effet, le loyer d’un appartement meublé à Paris est environ 10 à 15 % plus élevé qu’un appartement loué vide.

Plus les commodités incluses dans l’appartement sont haut de gamme, plus le prix de la location est susceptible d’augmenter. On constate dans les logements de ce standing un loyer 20 %, voire 25% plus élevé qu’un appartement loué vide.

Durée du bail et préavis

Les propriétaires d’appartements vides, en général, sont contraints de louer leur appartement pour une durée minimum de 3 ans avec une durée de préavis du locataire de 3 mois minimum.

Les propriétaires d’appartement meublé, peuvent, quant à eux, proposer un contrat d’un an (renouvelable) à leur locataire avec un préavis du locataire de 1 mois minimum.

Louer un appartement meublé est donc la solution idéale pour des personnes qui seraient de passage à Paris, dans le cadre d’une mission professionnelle ou d’études.

Louer un appartement à Paris ressemble souvent à un véritable parcours du combattant. Voici quelques solutions pour accélérer et simplifier vos recherches.

Passer par une agence immobilière

Passer par une agence immobilière vous permet, en principe, d’obtenir un appartement rapidement. Cette solution est surtout intéressante pour ceux qui n’ont pas le temps de chercher la perle rare. Comptez tout de même un budget supplémentaire pour les frais d‘agence.

Passer par des sites de locations entre particuliers

Passer par des sites de locations entre particuliers est idéal si vous ne souhaitez pas investir dans des frais d’agence. De nombreux sites Internet d’annonces de locations entre particuliers proposent des appartements meublés à Paris avec commodités.