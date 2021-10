Home » Mode Bijoux en perles : comment en prendre soin ? Mode Bijoux en perles : comment en prendre soin ?

Les perles naturelles sont des bijoux qui peuvent avoir beaucoup de valeur. Étant donné qu’elles sont d’origine organique, elles sont quelque peu capricieuses. Pour en prendre soin, retrouvez dans cet article quelques recommandations simples et pratiques.

Faire le tri des bijoux pour les ranger méthodiquement

Pour bon nombre d’entre nous, les bijoux sont de réels objets d’obsession qu’on arrive à en avoir toute une panoplie à la maison. Il n’est pas toujours facile de s’organiser pour les ranger si on ne prend pas l’habitude d’utiliser des méthodes. La meilleure façon de ne plus avoir à stresser tous les matins ou les soirs où on est à quelques minutes de rater son rendez-vous.

Catégoriser les bijoux et les perles

Vous avez sûrement plusieurs sortes de bijoux chez vous, il est essentiel de les séparer par catégories. Si les colliers en or ont tendance à s’entremêler entre eux, les perles naturelles ne sont pas naturellement fragiles. Cependant, les entrechoquements continus abîment leur nacre. Pour ce qui est des perles artificielles, elles sont encore plus fragiles et perdent de leurs éclats plus facilement.

Se débarrasser des vieux objets

En quelques mois on peut facilement amasser tant de bijoux. On ne parvient même pas à reconnaître certains d’entre eux. En faisant le tri de ces bijoux, il faut se séparer à contrecœur de ceux que l’on n’est plus susceptibles de porter plus souvent. On n’est pas forcément obligé de les jeter, mais de les ranger ailleurs. Par contre, les perles factices dont le revêtement s’écaille, vous pouvez vous en débarrasser.

Ce qu’il ne faut jamais faire avec ses perles

Les perles sont des bijoux réellement précieux. Elles ont besoin d’une attention particulière du fait qu’elles sont organiques. Par ailleurs, il faut faire attention quand vous les portez, car il y a certains gestes qu’il ne faut surtout pas faire. Notez alors que les perles ne supportent ni la chaleur ni le parfum. D’un autre côté, les perles sont également sensibles par rapport aux produits cosmétiques.

Ainsi, il est fortement déconseillé de porter vos perles avant d’avoir fini de vous maquiller et de vous être coiffée. Ainsi, il ne faut mettre les perles qu’une fois que vous êtes fin prête pour sortir. Notez également que les perles sont à retirer quand vous sautez dans votre lit, dans la piscine ou encore sous la douche. Les chocs physiques risquent de rayer les jolies perles et le chlore de la piscine est tout simplement néfaste pour elles et pour les autres constituants du bijou.

Bien entretenir les perles pour qu’elles durent

Jusque-là, il y a deux points à retenir : les perles se rangent dans une pochette à bijoux et sont à protéger des éléments chimiques et de la chaleur. Enfin, il est très important de se souvenir que les perles ne se lavent pas au savon comme les autres bijoux. Vous pouvez par contre les lustrer doucement à l’aide d’une chamoisine pour retirer d’éventuelles traces de graisse.