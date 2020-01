Home » Nature Bassin de jardin ou piscine, que choisir ? Nature Bassin de jardin ou piscine, que choisir ?

Au même titre que la piscine, le bassin de jardin est un matériel qui offre à tout utilisateur un coin tranquille ou se détendre. De même, les deux produits ont la réputation d’être esthétiques, avec des caractéristiques communes. On dénombre en effet trop de similarité sur le fond comme sur la forme qu’il s’agisse de bassin ou de piscine. C’est donc un véritable casse-tête pour l’acquéreur lorsqu’il s’agit de choisir entre les deux. Retrouvez dans cet article les critères essentiels à prendre en compte pour choisir entre la piscine et le bassin.

Le bassin de jardin : caractéristiques et avantages

Il existe plusieurs types de bassins de jardin notamment le bassin de jardin performé, le bassin en béton, le bassin sur bâche…

Le bassin de jardin performé a la particularité d’être très esthétique, très pratique, et simple à installer. Il suffit de choisir un bon emplacement au sein de votre jardin, d’y creuser un trou pour le garder et le stabiliser. Son matériau de fabrication est généralement du polyéthylène ou du polyester, lequel sont très résistants contre le soleil, l’usure et les variations climatiques.

Le bassin en béton quant à lui reste et demeure personnalisable. En effet, il n’est pas disponible sous une forme spécifique. Chaque propriétaire de jardin peut donc décider de couler du béton hors sol dans un espace bien défini au sein de son jardin, lui donner le style, la couleur, les dimensions qui répondent à ses aspirations. Par ailleurs, le bassin en béton est très solide et durable.

À l’instar des autres bassins de jardin, le bassin sur bâche très résistant en plus d’être moins onéreux. Il représente le choix idéal pour les utilisateurs qui veulent des bassins de grande taille.

La piscine : caractéristique et avantages

Tout comme les bassins de jardin, il existe plusieurs modèles de piscine à savoir Piscine hors-sol, piscine autoportante, piscine enterrée, en béton ou en acier. En gros, toutes ses piscines ont des caractéristiques techniques intéressantes et offre plusieurs atouts aux utilisateurs. La piscine autoportante est très avantageuse sur le plan économique.

Il est également caractérisé par une installation simple et rapide. En ce qui concerne la piscine enterrée, les utilisateurs l’affectionnent particulièrement pour son esthétisme et sa robustesse. Elle peut être en béton, en plastique ou en acier.

Bassin de jardin et piscine : quel produit choisir

Pour rappel, que ce soit le de bassin de jardin ou la piscine, les deux accessoires procurent une beauté remarquable à l’endroit où ils sont installés. Pour opérer un choix, l’utilisateur doit tout d’abord déterminer ses besoins en matière d’utilisation, il doit ensuite tenir compte de son budget, des coûts d’entretien…

Les piscines sont très populaires et toujours tendance. L’harmonie et la beauté qu’elles insufflent aux maisons ne sont plus à prouver. Mais certains utilisateurs restent réticents par rapport à son achat à cause de son coût parfois élevé, tant sur le plan de l’installation que sur l’entretien.

Les bassins de jardin donneront un aspect plus naturel, plus original et plus évasif à votre jardin. En plus d’être plus facile à installer, plus simple à entretenir, ils sont accessibles à des prix abordables. Vous devez tenir compte de tous ces critères, en faire une comparaison pour effectuer votre choix.