Avis sur la caméra de l’iPhone 13

Le fleuron de chez Apple ne déçoit pas: l’iPhone 13 est une véritable merveille !

Aujourd’hui, nous allons nous intéresser en particulier à la caméra de l’iPhone 13: est-ce qu’elle tient toutes ses promesses ? Comment est-elle située par rapport aux autres Smartphones ?

Les réponses à toutes ces questions, et bien d’autres, dans cet article.

Caractéristiques techniques de la caméra de l’iPhone 13

Voici un résumé de principaux détails techniques:

Objectif Principal: capteur 12MP, pixels 1,9 µm, 26mm, ouverture f/1,5, shift OIS

Grand Angle: capteur 12 MP, 13mm, ouverture f/1,8, PDAF

Téléobjectif: capteur 12 MP, 77mm, ouverture f/2,8, OIS

Capteur 3D

Vidéo 4K à 24/25/30/60 ips, 1080 p à 25/30/60 ips, vidéo HDR avec Dolby Vision

Notre avis

L’iPhone 13 est une claire amélioration de l’iPhone 12 Pro au niveau de la caméra, et il se positionne clairement parmi les meilleurs appareils de sa catégorie.

Les vidéos sont absolument exceptionnelles (probablement les meilleurs à l’heure actuelle) et les photos sont d’une qualité irréprochable. Quand vous verrez les clichés que vous prenez, vous ne pourrez pas vous contenter de les distribuer sur les réseaux sociaux, vous souhaiterez aussi les mettre sur votre coque !

Tour d’horizon des points forts et des points faibles de l’iPhone 13:

Les plus

Couleurs vivides et bonne gestion de la balance des blancs

Exposition du sujet fiable et précise

Mise au point rapide et facile

Teintes et nuances de peau réalistes sous toutes lumières

Excellent suivi du sujet sur les vidéos (autofocus)

Équilibre texture/bruit sur les vidéos

Les moins

Peu de détails avec le téléobjectif

Bruit sur les photos en faible luminosité

Mauvaise gestion dynamique de l’exposition de l’arrière-plan

Variation de la balance des blancs sur les vidéos

L’objectif de l’iPhone 13 en détail

Point par point, on passe en revue toutes les caractéristiques de la caméra

Exposition et contraste

L’exposition du sujet principal est excellente et surtout, répétable d’une photo sur l’autre. Le visage est bien éclairé, le contraste est bien marqué: le rendu est superbe, à chaque cliché.

En revanche, l’arrière-plan souffre d’une exposition dynamique limitée: sur les portraits en extérieur, le ciel risque de paraître d’un blanc uniforme… Ce problème est moins évident que sur l’iPhone 12, mais il continue à exister.

Couleur

Cela est depuis longtemps l’un des points forts de l’iPhone, et ceci s’accentue encore plus avec l’iPhone 13: des couleurs vivides et chaleureuses, un teint de peau « vivant » et réaliste, et ce quelles que soient les conditions de lumières.

Finies les photos aux couleurs « pales » et le teint blafard sur vos portraits !

Mise au point et profondeur de champ

L’autofocus est, comme pour l’iPhone 12, le plus rapide du marché avec un temps de mise au point d’environ 400 ms, soit 100 ms de moins que le Huawei P50 ou le Xiaomi M11.

En revanche, la largeur du capteur et l’absence de processus automatique d’édition de l’image font que sa profondeur de champ est moindre que pour les concurrents susnommés.

Ainsi, les sujets à l’arrière-plan seront moins détaillés que sur ces appareils. Ceci dit, l’iPhone 13 reste quand même parmi les meilleurs téléphones sur ce point !

Grain

Selon les tests, l’iPhone 13 se trouve juste derrière le Xiaomi M11 et juste devant le Huawei P50 au niveau de la préservation des détails.

Dans les faits, vous pouvez zoomer autant que vous le souhaitez sur un visage, vous verrez que les détails sont superbes et que vous pouvez distinguer chaque détail de la texture de la peau. À l’œil nu, on ne voit aucune différence.

Vidéo

C’est LE point fort de la caméra de l’iPhone 13: des vidéos d’une qualité exceptionnelle, dans à peu près toutes les conditions.

L’autofocus est précis et rapide, et surtout le suivi du sujet fonctionne parfaitement, aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Des couleurs vives sous n’importe quelle lumière, et une balance des blancs précise, sauf parfois lors de changements dans des conditions de luminosité faible, quand elle semble tirer vers le rose.

Des détails précis, même en intérieur.

La meilleure stabilisation de l’image du moment, qui vous permet d’avoir des vidéos fluides même si vous avez tendance à bouger tout le temps.

Conclusion

Il est difficile d’affirmer que l’iPhone 13 est le meilleur appareil photo du moment, car il est moins précis que certains de ses concurrents sur certains points, comme l’exposition dynamique et la profondeur de champ.

Mais cela ne fait aucun doute qu’il se place sur le podium, et la qualité de ses vidéos est difficile à battre, surtout lorsque l’on y ajoute le fait que la bande sonore est elle aussi incroyable…

À elle seule, la caméra photo justifie l’achat du nouvel iPhone 13 !