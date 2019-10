Home » Voyage AVE pour la Canada : qui est concerné ? Voyage AVE pour la Canada : qui est concerné ?

Avant de se rendre dans un pays étranger, il est de règle de se renseigner sur les démarches à suivre et les pièces à avoir. En effet, chaque pays a ses propres démarches et pièces. Même si certaines sont communes, il en existe un grand nombre qui soit particulier à chaque pays. C’est le cas de l’AVE qui est une autorisation propre aux voyages au Canada. Qui sont les personnes concernées par cette autorisation ?

Qu’est-ce que l’AVE ?

L’AVE est une Autorisation de Voyage Électronique. Elle est indispensable pour toute personne qui vient en visite au Canada ou dont le vol transite par un aéroport canadien. Le système de l’AVE a été mis en place pour augmenter le niveau de sécurité sur le territoire canadien. Grâce à cette autorisation, le Département de la Sécurité Intérieure du Canada a une idée plus claire des personnes qui seront bientôt sur le territoire. Lorsqu’une personne est jugée dangereuse pour la sécurité du territoire, sa demande d’AVE est simplement rejetée.

Qui est concerné par l’Autorisation de Voyage Électronique ?

L’Autorisation de Voyage Électronique ne concerne pas toutes les personnes qui doivent atterrir sur le sol canadien. Certaines personnes doivent avoir un visa classique et non une AVE. Les personnes qui peuvent faire la demande d’une AVE sont les ressortissants des pays qui bénéficient de cette autorisation. Vous ne pouvez donc pas prétendre à cette autorisation si votre pays d’origine ne fait pas partir de ceux qui ont un accord avec le Canada. Parmi les pays qui bénéficient de cet accord, on retrouve l’Australie, l’Espagne, la France, l’Italie, et bien d’autres pays encore.

L’AVE ne pourra vous permettre de rester au Canada que pendant 90 jours maximum. Passé ce délai, vous devrez quitter le territoire canadien. Toutefois, vous pourrez encore revenir pour une même durée autant de fois que vous le voulez jusqu’à l’expiration de votre passeport. Le délai de validité de l’AVE est de 5 ans. Si votre passeport expire avant les 5 ans, il vous faudra refaire la demande d’une AVE avec les informations du nouveau passeport.

Avant de faire la demande d’une AVE, il est important de vérifier si votre pays figure parmi les pays autorisés à faire la demande. Dans le cas contraire, votre demande sera rejetée.

L’AVE garantit-elle l’accès au territoire canadien ?

Il est important de faire une différence entre l’Autorisation de Voyage Électronique et l’autorisation d’accès au territoire. Vous pouvez vous voir refuser l’accès au territoire malgré que l’AVE vous ait été accordée. L’AVE signifie simplement que le gouvernement canadien vous autorise à débarquer sur le sol canadien en avion, en bateau, etc. L’accès au territoire quant à lui, ne vous sera donné que par les agents des douanes. Tout dépendra de votre attitude. Si vous avez un comportement suspect ou que vous transportez des objets interdits, vous pouvez ne pas avoir accès au territoire.

Gardez donc en tête que l’Autorisation de Voyage Électronique ne vous garantit pas tout.