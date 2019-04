Home » Maison Attention au choix de votre matelas Maison Attention au choix de votre matelas

Si vous avez un sommeil perturbé, il y a de grandes chances pour que votre matelas soit responsable de la situation. Vous devez accorder une attention particulière à votre oreiller, votre matelas, mais également votre sommier. Ce sont les trois éléments les plus importants si vous souhaitez rester dans les bras de Morphée et jouir d’un véritable repos. Un magasin de matelas peut vous accompagner dans cette recherche afin de vous proposer toutes les astuces les plus intéressantes.

Faut-il changer le matelas et le sommier ?

Généralement, il est préférable d’attendre une dizaine d’années pour envisager un remplacement de la literie, mais cela dépend forcément de la qualité de votre produit. S’il s’agit d’une entrée de gamme, il sera préférable d’acheter de nouveaux exemplaires quelques années plus tard puisque les premiers signes de fatigue apparaîtront très rapidement. Vous devez donc savoir s’il faut changer à la fois le matelas et le sommier ou si seulement l’un ou l’autre est en mauvais état. Un professionnel aura l’occasion de vous accompagner dans cette recherche notamment en vous proposant un type de confort adapté à votre morphologie.

Attention, plusieurs matelas sont disponibles

Il ne suffit pas de choisir la première référence qui croise votre route, car elle ne sera pas adaptée à votre morphologie ou encore votre quotidien. Vous devez donc envisager un matelas ferme, souple ou très ferme, voire avec des ressorts, en latex et même avec des ressorts ensachés. Ces derniers offrent une indépendance de couchage très satisfaisante, car il est toujours désagréable d’être réveillé par son compagnon qui se tourne à maintes reprises dans le lit. Bien sûr, les lits peuvent aussi être un peu plus intéressants en termes de confort avec notamment une version électrique. Vous pouvez ainsi relever les jambes lorsque vous en éprouvez le besoin ou encore redresser la tête.