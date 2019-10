Home » Business Assurer la présentation de ses produits en boutique Business Assurer la présentation de ses produits en boutique

Vous allez enfin ouvrir la boutique dont vous rêviez avec votre associé et vous avez tout fait pour ne rien laisser au hasard. Le défi est de taille parce que vous avez misé sur cette aventure pour rebondir après avoir quitté votre dernier poste. Le projet a donc pris du temps, vous avez recherché le meilleur emplacement possible, négocié le prix du loyer pour pouvoir vous y installer sans trop de dépenses en amont et vous avez acheté un stocks de marchandises qui, selon vous, trouverons nécessairement preneur parce que les consommateurs sont localement intéressés par ce type de marchandises. Mais avez-vous pensé à tout ?

La présentation des produits dans un magasin

Le rôle de l’humain est d’une grande importance, dans le commerce et vous savez qu’il va falloir être patient avec les clients, mais aussi qu’il va falloir répondre à de nombreuses questions, être en mesure de donner des conseils, un avis sur la tenue choisie, comparer avec d’autres produits celui que le client pourrait bien acheter mais pour lequel il hésite encore à sauter le pas… Bref vous avez du pain sur la planche de ce côté-là, mais pas seulement : il faut aussi que l’ambiance de la boutique plaise aux gens qui en pousseront les portes. Le choix d’un beau présentoir de PLV en plastique, qui met en valeur ce que vous commercialisez, est de rigueur.

Mettre en valeur ses produits

Or la mise en valeur des produits que l’on a en rayons, si elle est une question de vocabulaire comme de ton employé avec les gens quand on les leur présente, relève aussi de la manière dont ils sont placés à un endroit spécifique, et sur un meuble choisi. L’ergonomie de l’espace de vente est très importante, pour que la personne qui souhaite voir différents produits puisse aller et venir sans difficultés. Bien sûr votre sens du commerce, de l’écoute comme de la persuasion feront le reste. Faites-vous confiance !