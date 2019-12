Home » Business Un film publicitaire diffusé au cinéma Business Un film publicitaire diffusé au cinéma

Il existe de très nombreuses manières de communiquer autour du lancement d’un produit, ou bien au sujet d’une marque, d’un restaurant, d’une ligne de vêtements ou encore d’une boutique en ville dans laquelle on souhaite attirer les visiteurs. En fonction du public que l’on souhaite cibler, on peut opter soit pour de la publicité sur internet – via des annonces sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, ou encore via des articles sponsorisés… – soit pour des encarts dans la presse locale ou dans les magazines spécialisés, ou encore à la radio ou à la télévision. De plus il existe une option qui permet de toucher un large public : la publicité sur les écrans de cinéma.

Faire réaliser un film au format DCP

Il existe un format dédié aux films publicitaires que l’on diffuse sur les grands écrans, au début d’une séance, avant la projection du film que les cinéphiles sont venus regarder entre amis ou en famille. Cela signifie que ce n’est pas une manière de communiquer qui s’improvise, bien au contraire. : il est nécessaire de faire appel à une entreprise spécialisée dans le tournage de films en DCP pour le cinéma. Le Digital Cinema Package est un format numérique particulier que l’on ne peut obtenir qu’avec du matériel professionnel dédié.

Elargir les horizons de sa marque

Avec une publicité diffusée juste avant les bandes annonces dans une salle de cinéma, on sait que l’on va pouvoir toucher en une fois un bon nombre de personnes. Bien sûr toutes ne seront pas les cibles les plus intéressées, mais justement : comme à la télévision, avec un spot publicitaire tel qu’on en voit chaque jour, il est possible de faire naître une envie chez une personne que rien ne prédestinait a priori à être attirée par tel produit ou tel service. Enfin ceux qui, à l’inverse, sont vraiment les gens auprès desquels on voulait communiquer, eux aussi seront nécessairement parmi les spectateurs.