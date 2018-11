Home » Sport Apprendre le surf Sport Apprendre le surf

Pour un débutant ou un confirmé, l'école de surf peut être une bonne alternative pour se perfectionner ou pour apprendre les règles officielles de priorité pour cette discipline. Les professeurs ou moniteurs vous apprendront notamment à identifier les zones dangereuses ainsi que les courants porteurs. Ce loisir développe le sens marin, vous aurez beau lire tous les livres, tous les blogs, le surf s'apprend sur le terrain avec un bon professionnel.

Les joies de la glisse

Les petits, les débutants, les confirmés de tous les âges pourront découvrir au sein d'une école de surf toutes les joies de la glisse, mais ils apprendront également les règles de sécurité face à l'océan et le respect de l'environnement entre terre et mer. Le surf est un mode de vie qui permet d'être en totale harmonie avec la nature avec soi et les autres. Pour prendre de belles vagues, il faut véritablement communier avec l'océan. Il convient pour affronter cet élément en mouvement bien plus que de la technique, il faut aussi une bonne dose de courage et d'humilité. La lassitude ne guette jamais le surfeur, car chaque vague est différente. Dans une société où tout va trop vite, le surf apporte une bouffée d'oxygène.

Différentes formules pour apprendre le surf

Vous voulez faire du surf, mais pas uniquement. Les écoles de surf vous proposent plusieurs manières de le découvrir, en hébergement avec des cours, des journées, des 1/2 journées, des cours collectifs, individuels, il y a forcément une formule faite pour vous. Vous pouvez aussi opter pour le stage de plusieurs jours. Si vous recherchez une immersion totale dans cet univers très particulier, c'est un séjour avec cours de surf et hébergement ou un surfcamp qu'il vous faut. Vous apprendrez cette discipline dans une ambiance très conviviale, dans une structure à taille humaine avec des formules adaptées à votre évolution.