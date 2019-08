Home » Web / Hi-tech Actualités : comment se tenir au courant en se divertissant ? Web / Hi-tech Actualités : comment se tenir au courant en se divertissant ?

En créant Internet, notre siècle s’est ouvert sur le monde et l’omniscience : c’est l’ère de l’abondance d’informations. A l’heure des contenus viraux et des buzz, il est mal vu de ne pas se tenir informé. Mais comment éviter l’overdose d’actualités et garder une pensée autonome et originale ?

Chercher des médias originaux

Il n’est pas question ici de snobisme : pour éviter la lassitude et la saturation, il est essentiel de diversifier ses sources et de chercher des médias atypiques. Il s’agit de laisser jouer son intuition et d’orienter ses lectures vers des blogs originaux, pour permettre à son cerveau de garder sa propre façon de penser.

À force de partager et de liker les mêmes contenus que tout le monde, ne sommes nous tous simplement en train de nous uniformiser alors que nous pensions exprimer notre personnalité et nos goûts intimes ? Aller chercher des informations anecdotiques ou des opinions divergentes devient une façon de se distinguer des médias habituels. Cette attitude sera appréciée de vos amis : l’humain aime la nouveauté.

Se démarquer des fake news

Les contenus viraux font souvent bon ménage avec les fausses informations. Il a même été prouvé que le faux se diffuse plus vite que le vrai. Alors dans la jungle des réseaux sociaux, il est important de garder la tête froide et de vérifier les informations avant de les diffuser. Mais pour maîtriser ses news, le plus simple est encore de choisir des sources de confiance, des blogs sur lesquels on peut compter.

S’informer en s’amusant

Mais ce que de nombreux internautes recherchent sur les sites, dans les résultats de Google et sur les réseaux sociaux, c’est se divertir après une journée harassante de travail. Ils aiment rire, se détendre, rêver, et même parfois se moquer. Mais ce que les explorateurs du web préfèrent, ce sont les découvertes surprenantes. Certains blogs spécialisés compilent les informations étonnantes et autres actualités ahurissantes. De quoi combler votre soif de nouveauté et d’originalité pour vaincre l’ennui.