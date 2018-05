Home » Maison La literie ne doit pas être négligée Maison La literie ne doit pas être négligée

Il est essentiel de dormir dans une literie de qualité afin de préserver son sommeil. Le choix du matelas est primordial. Il doit être adapté à la morphologie du dormeur ou à un dos fragilisé. Le confort et la qualité du matelas reposent sur deux éléments, l'accueil et le soutien. Pour bien profiter de sa nuit, l'accueil doit être moelleux et le soutien assez ferme.

A la recherche du meilleur accueil

C'est la première sensation qui va déterminer l'achat. L'accueil doit être moelleux, confortable lorsque l'on s'allonge dans le lit. Sa souplesse dépend principalement de la nature du garnissage (mousse, laine, coton, soie…). Quant au soutien, il correspond au degré de fermeté du lit. Il assure le bon maintien de la colonne vertébrale selon la morphologie. Plus le dormeur est lourd, plus le matelas doit être ferme. À l'inverse, lorsque la personne est légère, le matelas ne doit pas être trop dur sinon ce dernier ne maintiendra pas correctement les parties du corps. L'achat d'un matelas n'est pas anodin, il est important de prendre son temps, de le tester.

Quand remplacer sa literie ?

Le matelas et le sommier doivent être renouvelés tous les 10 ans en moyenne. La literie s'use avec le temps. Nous passons tout de même plus d'un tiers de notre vie dans notre lit et nous bougeons plus de 40 fois par nuit, soit un total de plus de 150.000 mouvements en 10 ans. Dès que vous ressentez les ressorts, il est grand temps de passer par la case renouvellement. C'est aussi indispensable pour des raisons d'hygiène, une personne perd environ 40 cl d'eau par nuit. Il existe des sites internet conçus pour vous aider, des réponses concrètes vous sont apportées quant au choix de votre nouvelle literie et des accessoires comme les oreillers, la tête de lit…