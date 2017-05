3 raisons de déménager l’hiver plutôt que l’été

On le sait tous : le déménagement est une des tâches les plus stressantes qui soient. Il est alors important de bien choisir la saison la plus propice pour changer de logement. Contrairement à ce que tout le monde pense et à ce que vous avez pu voir, l’été n’est pas la meilleure solution pour déménager. Le simple fait que les tarifs y sont plus chers devrait vous décourager. Mieux vaut alors opter pour l’hiver, une période sans doute difficile, mais souvent avantageuse. Voici 3 arguments qui devraient vous convaincre.

1. Pour aller à contre-courant

Vous êtes du genre à ne jamais faire les choses comme les autres ? L’hiver est sans doute votre saison pour déménager. En effet, c’est une période où les propriétaires cherchent désespérément un locataire. Tout l’inverse de l’été où les contrats arrivent à échéance et où la plupart des étudiants déménagent. Résultat : les loyers sont nettement inférieurs et les baux sont offerts avec plus de flexibilité. D’autres avantages sont aussi disponibles, notamment un meilleur prix chez http://mazuccodemenagements.com/demenagement-vitrolles/ et surtout une plus grande disponibilité des professionnels. Ce qui pourrait même avoir une incidence sur le prix du déménagement.

2. Saisir les aubaines

L’hiver est une période tout à fait incroyable pour réaliser un déménagement. En effet, vous pouvez croire que le fait d’avoir moins de choix fait augmenter les prix. Ceci est tout à fait faux, car les propriétaires abaissent souvent les prix des baux en proposant des prix souvent attractifs. Profitez-en alors pour négocier et demander quelques extras, notamment des rénovations, un rabais ou d’autres avantages supplémentaires. Si l’on sait que le propriétaire sera sans doute désespéré, il sera beaucoup plus ouvert à une baisse des prix. Toutefois, il faudra veiller à demeurer raisonnable, car vous ne pouvez pas tout réclamer simplement parce que vous emménagez en hiver.

3. Vous ne perdez pas trop de temps

Si vous souhaitez déménager rapidement, le fait de le faire en hiver vous permettra de ne pas perdre du temps. En effet, certains propriétaires n’hésiteront pas à vous faire un bail avec un prix raisonnable dans les plus brefs délais. Ils ont alors pour volonté de se débarrasser rapidement de leurs logements. Dans les deux cas, cela vous permet d’emménager beaucoup plus rapidement en hiver. De plus, vous allez beaucoup mieux éviter le trafic estival le jour du déménagement qui peut être problématique dans certaines villes touristiques.