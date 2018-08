Home » Maison Brise-vue : comment bien le choisir pour votre habitat ? Maison Brise-vue : comment bien le choisir pour votre habitat ?

Posséder une maison procure de nombreux avantages. Entre autres choses, on est déchargé des charges locatives et des inconvénients liés au déménagement. En outre, on se constitue un patrimoine durable qu’on peut léguer à ses descendants. Mais encore, on dispose d’un bon cadre de vie où chacun peut s’épanouir. Cependant, on désire profiter de l’intimité de sa demeure, même quand on se trouve dans son jardin. Et pour éviter les regards indiscrets des passants ou du voisinage, il est conseillé d’installer des matériaux permettant une bonne occultation. Pour bien choisir votre brise-vue, il est nécessaire de connaître les différents modèles disponibles sur le marché.

L’option des haies naturelles ou synthétiques

Pour le choix de votre brise-vue, vous pouvez vous décider pour des haies naturelles. Les modèles les plus vendus sont ceux confectionnés à partir de lauriers ou encore de thuyas. Le bon point de ce type de caches-vue, c’est qu’elles constituent une option plus authentique. Et elles servent de décoration à votre habitat. Cependant, les haies naturelles doivent faire l’objet d’un entretien plus soutenu. Il faudra les arroser régulièrement, et les traiter pour éviter la prolifération de certains insectes.

Pour cette raison, les haies synthétiques sont plus pratiques. Elles ne nécessitent aucun soin particulier. Qui plus est, elles résistent très bien face aux intempéries.

Le choix des brises-vue en toile ou des panneaux occultants

Les caches-vue en toile peuvent être installés au niveau d’une grille ou de la balustrade d’un balcon. Le modèle en toile procure un certain esthétisme à votre habitat. Et il n’est pas salissant. Il peut très bien s’harmoniser avec votre décoration extérieure. En effet, les brises-vue en toile se déclinent sous différentes couleurs ou dessins.

Pour ce qui est des panneaux occultants, ils permettent d’effectuer une séparation avec un espace qui se situe côte à côte avec votre jardin. Le choix du matériau devra se faire en fonction de l’aspect du mur extérieur de votre maison. Il peut s’agir de panneaux en PVC pour les constructions plus avant-gardistes, ou de modèles en bois pour les bâtisses d’allure rustique. Pour mieux choisir, faites des recherches sur le web.

Les critères de choix d’un brise-vue

Avant d’acheter votre brise-vue, vous devez apprécier son degré d’occultation. Car ce dernier diffère d’un modèle à un autre. Le cache-vue doit également avoir un aspect qui vous plaît. Mais encore, son prix doit pouvoir être pris en charge par votre budget.