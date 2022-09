3 erreurs à ne pas commettre lors de l'organisation d'un enterrement

Bien que beaucoup d’entre nous planifient de grands événements comme les mariages, les fêtes d’anniversaire, les graduations et les réunions de famille, nous avons tendance à manquer d'imagination quand il s’agit de penser à nos propres funérailles. Et cela semble tout à fait compréhensible. Mais, bien que la mort soit une étape de la vie que nous avons beaucoup de mal à aborder, il est certain qu'il s'agit d'un évènement bien réel qui finira par se produire même si nous souhaitons tous que cela soit le plus tard possible. Pour vous aider dans l'organisation de cet évènement si particulier, dans la suite de cet article, nous allons vous présenter les 3 erreurs courantes dans la planification d’un enterrement. Et vous apprendrez également à les éviter pour que tout soit plus simple pour vous et pour votre famille.

Ne pas planifier son enterrement à l’avance

Le regret le plus commun que les gens ont face à la perte d’un être cher est de ne pas savoir ce que cette personne voulait pour ses préparations funéraires. Les membres de la famille sont confrontés à la planification rapide d’un enterrement, tout en subissant une augmentation du stress et des émotions difficiles. Planifier ses funérailles à l’avance enlève cette difficulté à la famille et leur permet de mieux vivre le deuil.

Il est difficile de considérer sa propre mort, mais la planification de votre enterrement vous assure que vos souhaits seront satisfaits. Planifier à l’avance les détails de la fin de vie vous donne plus de contrôle sur ce qui se passe. Vous pouvez tout spécifier, du type de service au lieu de repos final, lectures et passages, chansons et même choisir un menu de restauration et les arrangements floraux.

Cela peut être particulièrement important si vos proches ne sont pas d’accord avec vos décisions. Pour vous aider à planifier ce moment si spécial, nous vous recommandons de vous rapprocher de professionnels dès que cela vous semble judicieux. Pour savoir vers qui vous tourner, vous pouvez faire une simple recherche Google en tapant “pompes funèbres le nom de votre ville”. Vous pouvez par exemple taper : “pompes funèbres Beuzeville”.

Ne pas partager ses souhaits

Peut-être que vous avez pensé à vos funérailles en détail, ou peut-être que vous avez juste une idée générale de ce que vous voulez (et ce que vous ne voulez pas). Mais si vous ne documentez pas ou ne partagez pas vos désirs, qui le saura ? Certaines personnes discutent de leurs souhaits avec la famille, mais ne les écrivent pas. D’autres peuvent choisir l’enterrement ou la crémation et penser que c’est tout ce qui est nécessaire. Les proches en deuil peuvent oublier ce que vous avez dit vouloir. Ils peuvent être en désaccord sur ce qu’ils pensent que vous vouliez. Ecrire des choses vous permet de confirmer toutes les préférences et de faire connaître vos choix aux membres de votre famille.

Ne pas payer à l’avance les arrangements funéraires

En plus de faire connaître vos souhaits et d’éliminer une partie du stress de votre famille, planifier à l’avance peut vous faire économiser de l’argent. Comme beaucoup de choses, les coûts des funérailles augmentent avec le temps, et les payer à l’avance vous permet de fixer les prix d’aujourd’hui sur de nombreux articles. Par exemple, si vous planifiez votre enterrement à l’avance et choisissez un cercueil qui coûte 2000 euros, même si vous n’avez pas besoin d’un cercueil pendant 20 ans, vous avez une garantie de prix.