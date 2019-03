Home » Maison 3 conseils pour mieux décorer son intérieur Maison 3 conseils pour mieux décorer son intérieur

Quoi de plus agréable que de vivre dans une maison bien décorée ? Si vous voulez embellir votre intérieur, les conseils présentés dans cet article vous intéresseront à coup sûr.

Concentrez-vous sur l’éclairage

Les demeures fraîchement construites comprennent généralement une seule lampe très lumineuse accrochée au plafond de chaque pièce. Certes, cette solution est avantageuse en termes d’efficacité et de coût, mais elle n’est pas très esthétique. C’est pourquoi certains décorateurs d’intérieurs la déconseillent à leurs clients. Selon eux, mieux vaut miser sur un éclairage assez discret à installer à une hauteur raisonnable (lustre, lampes de table…). En plus d’embellir votre chambre, celui-ci vous permettra un confort optimal.

Exploitez convenablement les miroirs

Les miroirs sont aussi des outils de décoration incontournable. Dans une pièce spacieuse, ils servent d’alternative aux tableaux pour éviter un espace mural vide. En revanche, une petite chambre accueillant ce type d’accessoire paraîtra plus grande aux yeux des visiteurs, surtout s’il est bien placé. Les miroirs sont également à privilégier si vous disposez d’un logement très peu pénétré par la lumière naturelle. Ils produisent en effet une lumière instantanée, à condition d’être installés face à une fenêtre.

Ajoutez des plantes à l’intérieur

Nombreuses sont les personnes qui hésitent à placer des plantes dans leur espace de vie. Pourtant, l’ajout d’un végétal dans la chambre permet de l’embellir. Pour plus d’esthétique, il est évidemment recommandé d’opter pour des fleurs assorties avec la couleur et la texture de la pièce. Pour information, l’installation d’une plante à l’intérieur garantit le confort des occupants. Non seulement elle élimine les gaz polluants et nocifs, mais équilibre également l’humidité.

À noter qu’il y a encore d’autres manières d’optimiser la décoration intérieure de votre habitation. Il est par exemple possible d’ajouter des accessoires comme le tapis. Quoi qu’il en soit, demandez les conseils d’un décorateur expérimenté si vous voulez de meilleurs résultats. Celui-ci se fera un plaisir de vous apporter son aide.