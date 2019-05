Home » Maison Assurance habitation : comment la résilier ? Maison Assurance habitation : comment la résilier ?

Avez-vous souscrit à une assurance habitation auprès d’une compagnie leader dans le domaine ? Toutefois, pour une raison ou pour une autre, vous voulez résilier votre contrat. Ce mini-guide vous explique comment faire.

La résiliation à échéance et avec la loi Hamon

La résiliation d’une assurance habitation peut se faire à échéance. Pour cela, l’assuré doit envoyer une lettre de résiliation à la compagnie, et ce, 2 mois avant le premier anniversaire du contrat. Si l’entente date déjà de plus de 1 an, la personne concernée a le droit de la rompre à tout moment si l’on se réfère à la loi Hamon. Si elle envisage de changer de compagnie d’assurances, elle peut demander à son futur assureur de prendre en charge toutes les démarches de résiliation.

La résiliation hors échéance

L’assuré peut demander la rupture de contrat hors échéance si l’un des cas suivants se présente :

non-acceptation de l’augmentation du tarif imposée par la compagnie d’assurances

changement de situation (retraite, déménagement…) prouvé par des pièces justificatives

refus de réduction de cotisation de la part de l’assureur, même s’il y a réduction de risque côté assuré

souscription à plusieurs couvertures chez la même compagnie d’assurances

Pour que la demande de rupture de contrat hors échéance soit acceptée, une lettre recommandée avec accusé de réception doit être envoyée à l’assureur avant la date définie dans le contrat.

Que doit contenir la lettre de résiliation ?

La lettre de résiliation en question doit comprendre le nom et le prénom de l’assuré, son adresse, son code postal ainsi que son numéro de téléphone. Les coordonnées de la compagnie d’assurance doivent également figurer dans le document. Dans l’objet, le demandeur doit indiquer la référence du contrat à résilier. Pour ce qui est du contenu, il faut préciser qu’il s’agit d’une résiliation à échéance ou hors échéance, selon la situation. N’oubliez pas d’ajouter votre signature à la fin de la lettre.

Pour information, des sites spécialisés proposent des modèles de lettre de résiliation. N’hésitez pas à consulter si vous voulez que votre demande soit correcte.