Berceau du djaïnisme et du bouddhisme, le pays de Gandhi est la destination idéale pour des vacances ou une petite escapade. Que vous soyez un amateur d’art, un passionné de l’histoire ou un amoureux de l’architecture et de la culture, vous serez servi. Si vous êtes sceptique, voici 10 bonnes raisons de voyager en Inde.

1. Une grande hospitalité du peuple indien

Pour les indiens, recevoir un invité est un grand honneur. En effet, un dicton en Inde dit « Athithi Devo Bhava » ce qui signifie en français « l’invité est Dieu ». Avec une telle conception, on comprend pourquoi les indiens se plient en quatre pour satisfaire un invité. Que vous soyez invité dans une maison pour un repas traditionnel ou tout simplement dans les rues et que vous rencontriez des enfants qui jouent, vous serez touché par l’hospitalité dont font preuve les Indiens.

2. Profiter d’une grande variété de mets

La nourriture à elle seule est une raison suffisante pour voyager en Inde. Les Indiens prennent au sérieux leur nourriture. La cuisine est comme le pays lui-même : diversifiée. Dans le nord du pays, vous goûterez de nombreux currys épais, crémeux, et plus ou moins épicés. Comme nourriture, vous aurez droit au fameux rogan josh de mouton, parathas et le poulet tandoori. La nourriture dans le nord est fortement influencée par les styles de cuisines perses et mughlai.

Dans le sud par contre, la cuisine indienne se caractérise généralement par l’utilisation d’ingrédients tels que la noix de coco, les fruits de mer et le riz. Elle est plus épicée que la nourriture dans le nord. Des plats comme les masala dosas, les currys au poisson et à la noix de coco sont vraiment délicieux. Si vous êtes un végétarien, vous serez également bien servis en Inde d’autant plus que sa population est caractérisée par une forte proportion d’hindous végétariens.

3. Le Gange, le fleuve le plus saint du monde

Pour le milliard d’hindous vivant en Inde et au-delà, le Gange est plus qu’un simple fleuve : c’est leur sang vital. En plus de leur donner de la nourriture sous forme de pêche, d’industrie et d’agriculture, il est également censé transporter les prières des croyants au ciel, une simple baignade dans ce fleuve purifie l’âme. C’est d’ailleurs pourquoi de nombreux hindous se rendent en pèlerinage à Varanasi, la plus ancienne ville d’Inde, pour participer à des cérémonies ou incinérer les morts le long des rives de ce fleuve. Si les cendres des morts sont lavées dans ce fleuve, l’âme pourra être transportée au ciel afin d’échapper au cycle de la renaissance.

4. Les plages exotiques

Elles ne ressemblent en rien aux plages du Brésil, mais ça vaut le coup d’y jeter un coup d’œil. Au sud du pays, on retrouve des plages bordées de palmiers. Même si Goa est souvent surpeuplée, les plages les plus reculées du sud de l’État sont calmes et plus décentes : Agonda et Palolem, à environ 90 minutes au sud de l’aéroport de Goa.

5. Religion et spiritualité

En Inde, religion et spiritualité sont liées à la vie quotidienne, elles sont indissociables. L’Inde abrite en effet toutes les grandes religions du monde. C’est le berceau de l’hindouisme, du bouddhisme, du djaïnisme, ainsi que du sikhisme. Pour la majorité des touristes, la raison principale de leur venue est de découvrir la spiritualité, de pratiquer le yoga ou d’assister à une retraite de méditation dans un ashram.

6. Une grande richesse historique et architecturale

L’Inde est d’une inégalable beauté architecturale. En effet, elle est riche et bien diversifiée en forts, palais, mosquées, temples, monuments et ruines antiques. Ayant abrité la plus ancienne civilisation du monde, son architecture est ainsi ancrée dans son histoire, sa religion et sa culture. Les styles architecturaux ont évolué sous l’influence des dynasties qui se sont succédé et de la période coloniale. On comprend pourquoi 32 de ses sites figurent au patrimoine mondial de l’UNESCO. En cela, c’est un véritable trésor pour les passionnés de l’histoire et les amateurs de design.

7. Himalaya, le plus haut sommet du monde

Si vous êtes un aventurier, ne manquez pas l’Himalaya. Avec ses sommets recouverts de neige en forme de diamant, de couchers et de levers de soleil, vos amis vous envieront, ça c’est certain ! Par ailleurs, ils sont vastes et d’une grande portée, avec un niveau de difficulté qui vous convient. Vous pourrez ainsi prendre des photos de loin, parcourir les sentiers, serpenter ou tester votre courage à haute altitude avec une montée dans le Jammu ou le Cachemire.

8. Faire du yoga

Dans la tradition hindoue, le yoga est une technique de méditation et de concentration mentale qui vise à libérer l’âme des contraintes du corps dans l’union à l’absolu. Si cette technique de méditation vous passionne, c’est aussi une raison pour vous de voyager en Inde. Vous visiterez en effet des centres et des instituts appropriés. Certains offrent leur propre interprétation de cette ancienne habitude.

9. La fête des Lumières

Diwali, aussi appelé Dipawali, est une fête célébrée chaque année en Inde. Ayant lieu en octobre ou en novembre, cette célébration désigne le triomphe du bien sur le mal, raison pour laquelle on l’appelle « fête des Lumières ». Pendant cinq jours, on aligne donc des lampes en terre cuite, des guirlandes, des feux d’artifice en spirale et des feux de joie devant la maison familiale. Tout cet ensemble transforme alors l’Inde en un pays merveilleux de lumière.

10. Séjourner à bas prix

Pour voyager en Inde, vous n’avez pas besoin d’être plein aux as. Autrement dit, vous pouvez voyager sans vous ruiner. La modeste somme de 3 500 € suffit amplement pour un séjour de 5 semaines avec les billets d’avion. De plus, 5 € suffisent largement pour vous offrir un repas copieux. Pour l’hébergement, vous trouverez des endroits où dormir à bas prix. Non seulement ce pays est beau, mais il n’est pas cher.