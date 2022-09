Voyage en Espagne : 3 destinations incontournables de la Costa Blanca

Couvrant plus de 240 kilomètres, Costa Blanca regroupe de nombreux sites touristiques espagnols et accueille des millions de visiteurs chaque année.

Très prisée pour ses magnifiques paysages et ses plages de sable fin, elle représente une excellente destination pour les vacances d’été.

Si vous programmez d’effectuer un voyage en Espagne, précisément dans la Costa Blanca, vous devez visiter ces 3 destinations incontournables. Lisez cet article pour les découvrir.

Javea, la destination cosmopolite bon marché des visiteurs

Située au nord de Benidorm, Javea est une petite ville cosmopolite qui accueille des milliers de visiteurs à travers le monde.

Elle est l’une des rares villes espagnoles ayant réussi à conserver leurs traits traditionnels. Toujours authentique, elle reste la destination bon marché de la Costa Blanca.

La location javea est moins chère, contrairement aux grandes villes comme Benidorm ou Alicante. De plus, pour bien d’autres services, vous n’aurez pas à débourser d’importantes sommes.

Avec un climat principalement ensoleillé, Javea est assez propice au tourisme. Son urbanisme toujours traditionnel ajoute une touche esthétique à son charme.

Quant à ses bars et restaurants, ils proposent essentiellement des plats locaux. Sa gastronomie est principalement basée sur les produits de la mer et de la terre. La paëlla, les fideua sont entre autres les spécialités les plus appréciées.

Visiter Benidorm lors d’un voyage en Espagne

Benidorm reste et demeure l’une des destinations les plus populaires de l’Espagne et de l’Europe. Cet ancien petit village de pêcheurs possède d’innombrables atouts qui brillent aujourd’hui de mille feux aux yeux du monde. Ses fêtes patronales ainsi que son centre historique résument bien toute son histoire.

Accueillant des touristes depuis environ 130 ans, Benidorm se situe sur un plateau, lequel sépare ses plages spacieuses.

Non loin de la vieille ville se trouvent des restaurants 5 étoiles. Ces derniers offrent des services de très bonne qualité.

Avec ses plages magnifiques, la ville peut vous séduire, au point que vous prolongez votre séjour. De plus, l’architecture de la ville ainsi que sa diversité sont autant de facteurs qui peuvent vous attirer.

Enfin, Benidorm est l’un des meilleurs endroits pour admirer le coucher du soleil.

Alicante, l’autre ville phare de la Costa Blanca

Après Benidorm, l’autre ville la plus visitée à Costa Blanca est Alicante. Avec son architecture aussi riche que son histoire, cette ville semble conserver les qualités qui étaient les siennes depuis fort longtemps.

Ses demeures traditionnelles, ses places typiques ainsi que ses ruelles hautes en couleur sont restées inchangées.

Sa forteresse Castillo de Santa Barbara est l’une des plus belles de la ville. L’accès est gratuit, et vous pouvez avoir une vue sur la méditerranée.

Vous pouvez également visiter le musée d’art contemporain, les Beaux-Arts ainsi que le domaine archéologique Lucentum.