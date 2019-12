Home » Loisirs Venum, une marque pour les gants de boxe Loisirs Venum, une marque pour les gants de boxe

Si vous avez décidé de vous lancer dans la pratique de la boxe et même du MMA, vous devez impérativement investir dans un équipement digne de ce nom. Inutile de chercher des produits d’entrée de gamme puisqu’ils ne vous apporteront pas la grande satisfaction. Il est aussi difficile de trouver les meilleurs accessoires, car les usages ne sont pas toujours les mêmes, d’où l’importance d’être très vigilant et de vous rapprocher d’un expert comme Venum. Cette marque est très présente dans cet univers, vous pourrez alors trouver des gants pour le MMA et la boxe thaï.

Une collaboration avec Wanderlai Silva

Si vous êtes un novice dans ce domaine, il y a de grandes chances pour que vous ne connaissiez pas cette marque qui est pourtant disponible depuis 2008. Elle a toutefois gagné en notoriété grâce à un certain Wanderlai Silva près de trois ans après le déploiement des premiers modèles. En effet, cet expert en MMA a permis à l’enseigne de dévoiler sa gamme dans le monde entier et si vous avez tendance à pratiquer cette discipline, vous serez rapidement conseillé et dirigé vers cette enseigne très réjouissante. De plus, cette société souhaite vous proposer un véritable design, c’est aussi pour cette raison que les gants sont aussi beaux qu’efficaces.

Prenez en compte les avis des experts

Si vous souhaitez acheter des gants de boxe de cette enseigne, vous devez forcément prendre en compte vos besoins, votre niveau de pratique, votre usage et même les retours d’expérience des consommateurs. Ils sont parfaits pour travailler le cardio par exemple, vous ne travaillez par contre pas la force puisqu’ils sont assez épais, ils ont tendance à amortir très aisément tous les coups. Pour travailler la force et l’impact avec un peu plus de résistance, vous devez opter pour des gants très fins, vous sentirez ainsi plus aisément le sac de frappe.