Trouver un prestataire en cybersécurité : 3 critères indispensables

Avec des cyberattaquants toujours plus virulents et des entreprises toujours plus fragiles, la cybersécurité fait indéniablement partie des sujets d’actualité en entreprise.

Et pour cause, une attaque informatique peut avoir un effet terrible sur une structure, voire carrément la pousser à mettre la clé sur la porte si l’attaque est très violente. Imaginez un e-commerce dont le site est bloqué par des hackers ? Ou encore une industrie dont les systèmes informatiques ne fonctionnent plus.

C’est pourquoi il est plus que jamais indispensable de faire appel à des prestataires en cyberdéfense, des experts de la sécurité informatique qui vont vous permettre de renforcer la cybersécurité de votre organisation et de son activité.

Parmi les (très) nombreux spécialistes du sujet en France, Expert Line tire aisément son épingle du jeu. Et pour cause, elle accompagne les entreprises à différents niveaux, correspondant aux 3 critères indispensables qu’un expert en sécurité IT doit vous apporter.

Gros plan sur Expert Line intégrateur réseau IT avec ce tout nouvel article !

La capacité à inclure les collaborateurs dans la cyberdéfense

Faire face aux différents types de cyberattaques en entreprise est un travail quotidien. Pourquoi ? Tout simplement parce que le premier élément déclencheur d’une attaque de la sorte reste l’élément humain. Il est donc essentiel pour une organisation d’avoir des équipes formées et initiées aux rudiments de la cybersécurité.

Il n’est évidemment pas question d’en faire des experts du sujet, mais juste de leur transmettre les meilleures pratiques liées à leurs réseaux informatiques et les spécificités de leurs activités. Permettant ainsi d’en faire un vrai sujet d’entreprise et plus seulement celui des dirigeants ou responsables du département informatique.

Permettre d’identifier les talents dont une entreprise a besoin

Parfois les enjeux de cybersécurité vont être si conséquents que seule l’option de l’internalisation d’un expert vous permettra de répondre à tous les besoins de votre structure.

C’est pourquoi de plus en plus de spécialistes de la sécurité IT proposent, à l’image d’Expert Line, leur savoir-faire et leur réseau pour identifier et recruter LA recrue dont votre équipe a besoin. Un véritable travail de chasseur de têtes qui, sans une réelle connaissance du secteur et des acteurs, est des plus compliqués.

Une expertise en déploiement de solutions de cybersécurité

Malgré les deux points expliqués précédemment, il ne faut pas oublier LE critère principal : Expert Line reste une équipe d’experts capable d’intervenir directement et rapidement dans une structure.

Même si elle propose ses services de formation ou de recrutement, le cœur de métier de cette entreprise reste de mettre au point et appliquer des solutions pour améliorer la cybersécurité de ses clients. Et ce, sur un très grand nombre de sujets : infrastructure réseau, cloud professionnel, IoT, et bien plus encore !