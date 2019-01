Home » Santé Trois bonnes résolutions à adopter de toute urgence en 2019 Santé Trois bonnes résolutions à adopter de toute urgence en 2019

L’année a débuté sur les chapeaux de roue pour beaucoup d’entre nous. À tel point que nous n’avons pas eu le temps de penser une seule seconde à la liste des bonnes résolutions que l’on souhaite adopter. Aujourd’hui, nous aimerions améliorer tant de choses chez nous que l’on ne sait pas par où commencer. Ces trois idées devraient vous inspirer.

Se remettre en forme

Après les gros repas de fêtes, c’est le moment de réveiller son corps. Premièrement, vous vous sentirez plus dynamique, parce que c’est bon pour la santé, et aussi parce que cela vous détendra. En vous remettant au sport, vous constaterez très vite que c’est une activité antistress. C’est le moment d’aller vous inscrire à la salle de fitness près de chez vous. Habituellement, les abonnements se prennent à la rentrée scolaire, mais ce centre de remise en forme à Lyon n’hésite pas à proposer des adhésions toute l’année.

Manger plus sain

Cela va de pair avec la reprise du sport. Il n’est pas ici question de faire un régime, de se priver pour perdre du poids, mais simplement de comprendre qu’en mangeant mieux, on protège notre santé. Variez les aliments et mangez des produits qui ont des apports bénéfiques sur votre corps. Évitez les pesticides ainsi que les aliments beaucoup trop riches. En même temps, renseignez-vous sur ce que proposent les petits producteurs près de chez vous et faites un effort écoresponsable.

Supprimer les produits chimiques

La lutte contre les pesticides est au cœur de l’actualité depuis ce début d’année notamment avec la diffusion du dernier reportage de l’émission « envoyé spécial », consacrée à l’utilisation du Glyphosate dans l’industrie agroalimentaire. Néanmoins, les produits chimiques les plus dangereux ne se trouvent pas que dans nos assiettes, mais aussi dans nos nettoyants ménagers. Sur Internet, il est très facile d’apprendre comment les fabriquer soi-même. Vous constaterez très rapidement que vous respirerez bien mieux chez vous.