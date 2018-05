Home » Santé La cigarette électronique est-elle un bon moyen pour arrêter de fumer ? Santé La cigarette électronique est-elle un bon moyen pour arrêter de fumer ?

Controversée depuis son lancement sur le marché, la cigarette électronique a ses défenseurs et ses détracteurs. Peut-elle vous aider à arrêter de fumer ? La question mérite d’être posée, et nous allons tenter d’y répondre.

La cigarette électronique : un produit nocif ?

Depuis l’avènement de la e-cigarette, de nombreuses études ont démontré que, si il pouvait parfois y avoir des produits dangereux dans les liquides inhalés, leur nocivité ne se déclarait qu’à des températures jamais atteintes par le vaporisateur personnel. Au contraire, toutes les études en conditions proches de l’utilisation réelle de la cigarette électronique démontrent le contraire. Le nombre de produits toxiques contenu dans une cigarette est très largement supérieur à celui contenu dans son équivalent électronique. Il est dont injustifié de dire que la cigarette électronique est toxique comparée à l’usage du tabac. Le seul produit réellement nocif dans les liquides pour cigarette électronique est la nicotine, présente également dans le tabac, et c’est d’elle qu’il va falloir vous sevrer.

La cigarette électronique : un substitut au tabac ?

Bien qu’aux yeux de la loi, la cigarette électronique soit vue comme un produit dérivé du tabac, aucun e-liquide (produit inséré dans l’appareil pour vapoter) ne contient de tabac, leurs arômes sont artificiels. D’autre part, de nombreux vapoteurs abandonnent rapidement les goûts tabacs pour se tourner vers d’autres plus agréables, fruités, gourmands ou mentholés. Il ne reste donc plus de similaire que le geste : porter l’appareil à sa bouche, aspirer la vapeur remplaçant la fumée, et la souffler ensuite. De nombreuses personnes se contentent de ce geste, et dans ce cas précis, il permet de ralentir très fortement la consommation de tabac, voire même de l’arrêter définitivement. La cigarette électronique peut donc selon les cas servir d’aide à l’arrêt du tabac, sans pression et sans stress, et sans amener avec vous une odeur de tabac froid qui accompagne chaque fumeur.