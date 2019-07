Home » Actu Trois bonnes occasions de personnaliser vos T-shirts Actu Trois bonnes occasions de personnaliser vos T-shirts

Depuis quelques années déjà, il est très facile de faire imprimer toutes sortes d’objets à commencer par le textile. C’est idéal pour personnaliser des objets, pour offrir un cadeau original ou pour faire de la communication. Par exemple, les clients qui font appel aux imprimeurs professionnels pour faire floquer un T-shirt ont des motivations très diverses.

Pour faire du sponsoring

À l’origine, c’est souvent pour cette raison que les entreprises et les associations font appel aux ateliers d’impression sur textile. Que l’on cherche à habiller une équipe de sport, à offrir des cadeaux aux participants, à habiller les organisateurs, le T-shirt imprimé est devenu en quelques années l’objet incontournable pour faire du sponsoring. Grâce à cela, une entreprise peut gagner en visibilité lors d’un évènement professionnel comme un salon, ou sportif comme lors d’une compétition.

Pour vos employés

Quand on est une entreprise et que l’on accueille du public, il est important de faire en sorte que vos employés puissent être identifiables. C’est le cas quand on exerce une activité commerciale et que l’on a un magasin. Cela permet au client d’identifier la personne à solliciter pour obtenir des renseignements. De même, dans la restauration l’impression de Tee-shirt personnalisé représente une part importante du budget de l’entreprise, car au-delà du fait de rendre son personnel plus identifiable, c’est aussi un moyen de rendre plus visible l’image de son entreprise.

Pour un EVJ ou un EVJF

L’une des autres occasions où l’on fait imprimer des T-shirts, ce sont les évènements privés festifs comme les anniversaires par exemple. Néanmoins, la plus forte demande chez les professionnels de l’impression reste l’impression de textile pour un EVJ ou un EVJF. C’est devenu presque incontournable pour les organisateurs de faire floquer un T-shirt avec le nom de l’équipe. Non seulement c’est amusant à porter pendant la journée, mais en plus cela fait un bon souvenir à garder pour les participants.