Home » Santé Tout savoir sur la luxopuncture Santé Tout savoir sur la luxopuncture

C'est un genre d'acupuncture, mais sans aiguilles. Dans un monde où l'apparence occupe une place de plus en plus importante, la technologie dédiée à la minceur et les régimes n'en finissent pas de voir le jour. La luxopuncture fait de nouveau parler d'elle. Elle est inspirée de la médecine traditionnelle chinoise et elle est réputée pour avoir les mêmes résultats que l'acupuncture, mais sans ces fameuses aiguilles.

A quoi cette séance sert-elle ?

La sonde de luxopuncture ressemble fortement à un stylo, à l'aide d'un faisceau infrarouge elle va agir sur certains points réflexes du corps afin de rééquilibrer l'organisme, apaiser les tensions, réguler l'appétit et diminuer les comportements compulsifs. Cette technique permet sans douleur de jouer un rôle important à plusieurs niveaux, l'arrêt de tabac, la minceur, le stress, l'action anti âge. Le but étant de corriger le dysfonctionnement de certains organes du système hormonal, digestif ou lymphatique afin de lutter contre les troubles dépendants sans gravité : alimentaires, anxieux.

Le déroulement d'une séance de luxopuncture

Elle dure environ une trentaine de minutes et cela ne nécessite que très peu d'équipement, une chaise et l'appareil en question. Le praticien va poser la sonde sur différents points stratégiques réels comme le sommet du crâne, les tempes, les oreilles, le ventre, les pieds, les jambes, les ailes du nez… Aucune douleur n'est au rendez-vous, vous avez juste un effet de chaleur. La solution miracle pour maigrir n'existe pas, mais la luxopuncture peut être un processus d'amaigrissement. Il permet d'avoir un comportement alimentaire moins excessif. En faisant preuve de rigueur, cette méthode permet de perdre les kilos installés. La séance coûte environ 60 euros et le nombre de séances varie en fonction du trouble à traiter. Il est donc possible de tester rapidement cette nouvelle technique qui porte généralement ses fruits dès les premières tentatives.