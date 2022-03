Home » Santé Comment réussir le choix d’un chirurgien esthétique ? Santé Comment réussir le choix d’un chirurgien esthétique ?

Le choix de son professionnel en médecine esthétique revêt une importance primordiale. Les domaines médicaux comme celui de la chirurgie esthétique représentent une science très complexe, d’où l’importance de privilégier le génie et l’expérience. Quels sont alors les critères sur lesquels s’appuyer pour minimiser les risques ?

S’orienter vers un centre de médecine esthétique de renom

En raison de sa délicatesse, la chirurgie esthétique reste encore la chasse gardée d’un nombre encore faible de centres de médecine esthétique. Ce nombre faible de centres représente un avantage à exploiter, puisque vous augmentez vos chances de tomber sur un expert. À Paris tout particulièrement, vous découvrirez assurément la crème de la crème avec des docteurs pétris de talent et rompus à l’œuvre.

Vous pourrez bénéficier d’une assistance de qualité à travers des équipes composées de dermatologues, de chirurgiens plastiques et de médecins morphologues. Tout y est pour vous distiller des soins ultra-personnalisés ! Choisir un chirurgien esthétique d’expérience, c’est réduire les risques de complications. Homme ou une femme, visez ce qu’il y a de mieux pour votre corps et votre visage !

Se faire conseiller par des patients

Il existe une bonne dizaine de façons de dénicher un bon chirurgien esthétique. Néanmoins, il n’y a sans doute rien de simple que de se faire conseiller par des patients satisfaits. En réalité, que ce soit à proximité ou en ligne sur des sites de sondages, vous pourrez obtenir de bons tuyaux. Le témoignage de patients constitue un substrat non négligeable sur lequel vous pourrez vous appuyer.

La personne qui vous relate son expérience n’a absolument rien à gagner en vantant (ou en décriant) les qualités d’un chirurgien. Si vous émettez quelques réserves, consultez d’autres patients de ce même docteur. Cette méthode paraît la plus efficace pour juger de la compétence d’un expert en chirurgie et médecine esthétique. En tout cas, bien meilleure que les publicités et titres de journaux.

Préférer le mix transparence et proximité

Au-delà de sa qualification professionnelle, vous devrez vous assurer de sa transparence. Cette transparence doit apprécier sur le terrain de la fiabilité des informations qu’il fournit. Un bon professionnel sera franc en toute circonstance. Il vous briefera sur les différentes étapes et éventuelles complications. Mieux, il serait en mesure de vous proposer des solutions alternatives.

Par ailleurs, choisir un chirurgien revient également à intégrer le critère de proximité. Il ne sert à rien de consulter un docteur à l’autre bout du monde. Privilégiez des centres nationaux. Un chirurgien situé à proximité permet de réduire les déplacements coûteux et pénibles après une intervention chirurgicale. De même, cette proximité reste un atout en cas de complications postopératoires.