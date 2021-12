Home » Santé Tout ce qu’il y a à savoir sur les pharmacies de garde Santé Tout ce qu’il y a à savoir sur les pharmacies de garde

Une pharmacie peut-elle exercer sa fonction pendant les heures de repos ? Il y a effectivement des pharmacies ouvertes en dehors des horaires de travail ordinaires. Elles sont connues sous le nom de pharmacies de garde et elles ouvrent leurs portes même pendant les jours spéciaux.

Qu’est-ce qu’une pharmacie de garde ?

Également nommées « officines de garde », les pharmacies de garde ont été instaurées afin d’aider les gens dans le besoin pendant les heures de fermeture. Il existe deux types de gardes : la pharmacie à volets ouverts et celle à volets fermés. Le premier type est celui qui est accessible au grand public. Elle reste ouverte même quand l’horaire habituel est dépassé. Quant à l’autre, elle est réservée à une poignée de patients dont le nom est à la portée du pharmacien. D’ailleurs, il arrive que le pharmacien doive se rendre disponible en cas d’alerte, même s’il est chez lui. Pour connaître les pharmacies disponibles, entrez sur le site 118-418.pharmaciedegarde.org. Il vous sera d’une grande aide pour en repérer une et effectuer votre achat. Il faut vous munir d’« une prescription » pour obtenir les médicaments dont vous avez besoin.

Est-ce que ce type d’officine est obligatoire ?

Depuis quelque temps, notamment en France, la totalité des pharmacies doit participer à une fonction de garde et d’urgence. C’est mentionné dans « l’article L.5125-22 du code de la santé publique ». Le « pharmacien en chef » peut confier la garde à son adjoint ou son remplaçant. Vous n’avez plus à vous démener pour trouver des produits pharmaceutiques hors des temps d’ouverture. Les pharmacies de garde sont là pour vous fournir le nécessaire. Pour qu’un pharmacien puisse se dispenser de son travail, il doit avoir un motif médical. Ce sont les « associations professionnelles représentatives » qui s’occupent d’organiser les ordres de garde. Ils établissent une liste des enseignes avec leur tour de garde. Il est indispensable de transmettre cette liste à quelques responsables, à savoir :

la « commission médicale » de la région

» de la région le commissariat de police

les centres d’appel

les médecins de garde

l’administration régionale.

Il existe de nombreux moyens pour accéder à une pharmacie de garde. Il suffit d’opter pour celui qui vous est le plus accessible. Par exemple, vous pouvez regarder l’affiche à l’extérieur de l’officine la plus proche de votre logement. Il est également possible de vous renseigner auprès du médecin traitant. Les médecins sont généralement informés par les associations responsables de l’organisation des ordres de garde. Les journaux locaux renferment aussi des rubriques réservées aux informations essentielles concernant les officines de garde. De même, la mairie possède les renseignements utiles, rédigés sur un panneau à l’extérieur de leurs bureaux. Et si vous avez le numéro téléphone du commissariat, c’est encore mieux. Par ailleurs, la solution technologique est un grand appui grâce aux informations en ligne. Afin d’en disposer, il faut télécharger une application dédiée. Elle va vous fournir toutes les données indispensables pour repérer une pharmacie de garde aux alentours de votre logement.

