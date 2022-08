Top 5 des sacs ou cartables à offrir à une fille pour la rentrée

Pour vos petites fées et princesses, vous devez choisir des accessoires d’école qui leur plaisent et qui sont de leurs univers. Pour cela, privilégiez des sacs d’aventurières qui présentent un aspect super girl, afin d’attiser la passion de vos stars en herbe. Découvrez ici, une sélection de 5 modèles de cartables et de sacs à dos pour fille.

Cartable Moyen Arc En-Ciel Étoilé

Pour le choix d’un cartable et sac à dos pour filles, vous pouvez vous rendre sur des sites de vente spécialisés en ligne. Le cartable moyen Arc En-Ciel Étoilé est disponible en collection et vous pouvez l’avoir très facilement. C’est un cartable au dessin pailleté d'arc en ciel à la fois robuste et léger et peut être utilisé tout au long de l’année scolaire.

Cartable Moyen Jolie Sirène

Ce cartable de 38 cm est de loin, le sac à dos idéal pour séduire votre fillette ayant entre 5 et 10 ans. Il est orné d'une sirène brillante et se compose d’une doublure intérieure en polyester recyclable. Pour choisir le bon cartable pour la rentrée, vous devez prendre en compte ce genre de critère, car cela permet à l’enfant de profiter de son sac tout au long de l’année scolaire sans crainte. Ses fermoirs sont métalliques et peuvent être remplacés à volonté.

Grand Cartable Constellation

Ce cartable de 41 cm peut être utilisé comme sac à dos. Il est adéquat pour les grandes filles en classe de CE2, CM1 ou CM2. L’extérieur de ce sac est étoilé et pensé pour les filles rêveuses. De ce fait, il est orné d’une magnifique licorne pailletée et ses coutures sont renforcées grâce à des bretelles ajustables. Tout est donc réuni ici pour assurer à votre enfant, un maximum de confort durant toute l’année.

Grand Cartable Paillettes Bleu Marine

Le cartable sac à dos paillettes bleu marine a une dimension de 41 cm. Il plaira à coup sûr à votre fille d'une stature entre 1.20 et 1.60 m. Avec un total look pailleté, ce sac présente un univers plus calme et plus doux. Il est imperméable et lavable en surface, en extérieur comme en intérieur avec une éponge mouillée légèrement à l’eau savonneuse.

Cartable Moyen Papillon Bleu

Ce moyen cartable scolaire de 38 cm est orné d'un majestueux papillon aux paillettes dorées. Pour le confort de votre enfant, ce sac propose des bretelles réglables. Il est ergonomique et inspiré par les sacs de randonnée pour les filles de CP, CE1 et CE2 !