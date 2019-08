SICAIA, l’intelligence artificielle au service du marketing

Avez-vous une fois entendu parler d’intelligence artificielle ? C’est un terme informatique qui désigne un ensemble de procéder visant à doter un système informatique, que ce soit une machine ou un logiciel, de capacités intellectuelles comparables à celles des humains, voir même au-dessus. Il est vrai qu’une machine ou un logiciel doté d’intelligence artificielle ne peut intervenir dans tous les domaines à la fois. En revanche, il est également vrai que ces machines ou logiciels dotés d’une telle intelligence exécutent excellemment pour la plupart du temps, les activités qui leur sont demandées dans le domaine ou la spécialité pour laquelle ils sont conçus. C’est le cas de SICAIA, une intelligence artificielle spécialisée dans le marketing, dont l’objectif est de vous assister pour de meilleure performance marketing de votre entreprise. L’on part à la découverte de cette intelligence artificielle dans cet article.

Les problèmes que vient régler SICAIA

Constatez-vous dans vos plans d’action marketing que vous y perdez trop de temps ? Ceci parce qu’il faut joindre des décideurs, ou parce que vous avez des appels non aboutis ? SICAIA vient résoudre ce problème. Aujourd’hui, il vous faut en moyenne passer 07 appels afin de joindre un décideur. SICAIA lui vous détecte les décideurs les plus aptes à répondre favorablement à vos appels, et ce aux bons moments. Cela voudrait donc dire qu’avec cette intelligence artificielle, le nombre d’appels pour joindre un décideur est pratiquement divisé par deux.

SICAIA vient également résoudre les problèmes de manque d’opportunités ou d’opportunités ignorées, qui pourtant en valaient bien la peine dans l’exécution de vos stratégies marketing. Cela est souvent résultant d’un certain manque de suivi ou encore d’une mauvaise priorisation dans le traitement des tâches et des relances commerciales. De ce fait, à travers SICAIA, vos actions et relances commerciales sont priorisées en fonction de diverses probabilités d’achats fiables et précis, dont fait analyse minutieusement cette intelligence artificielle. Votre processus de vente se voit donc accélérer et SICAIA vous fait vous concentrer sur des prospects ayant le potentiel de chiffre d’affaires le plus élevé.

Par ailleurs, dans un contexte que l’on pense en perpétuel mouvement, vous pourrez avoir du mal à établir des prévisions de vente stables et précises. Cela dit, SICAIA exploitera des probabilités précises, qui seront basées sur des faits concrets et mesurés en temps réel. Vous disposerez donc de probabilités presque exactes qui vous feront prendre de bonnes décisions au moment opportun.

Le fonctionnement de SICAIA

Vous le savez certainement déjà. Chaque commercial dispose d’un assistant personnel adapté à son expérience et à son processus de vente. SICAIA est pratiquement le meilleur assistant personnel dont puisse disposer un commercial aujourd’hui. Pour cause, il se charge de vous donner des conseils utiles et pertinents pour conclure chaque vente, après avoir calculé les probabilités de ventes de chaque affaire. Ainsi, vous recevez des notifications instantanément de SICAIA, afin que vous puissiez proposer à chaque fois la bonne offre à la bonne personne, et ce, au moment opportun. Tout ce qu’il vous restera à faire donc sera de passer à l’action à chaque fois. Pour en disposer, c’est très facile. En quelques clics vous avez votre CRM couplé à une intelligence artificielle.

Par ailleurs, SICAIA se base sur un modèle prédictif assez innovant qui fait usage des dernières technologies en matière d’intelligence artificielle. De ce fait, l’efficacité de cet assistant commercial devient de plus en plus remarquable au fur et à mesure qu’il apprend des succès et échecs du commercial. SICAIA est une intelligence artificielle compatible aux CRM et aux systèmes informatiques. Vous pourrez l’obtenir dès maintenant en option dans le CRM Grc Contact.

Autres fonctionnalités que propose SICAIA

Au-delà de toutes les fonctionnalités mentionnées plus haut, SICAIA, vous permettent de réaliser plusieurs autres tâches qui facilitent au quotidien votre activité de commercial. À travers SICAIA vous pourrez disposer d’un agenda de contact bien classé et bien disposer afin de suivre vos clients de façon optimale. Outre cela, cet assistant vous permet de bien gérer vos tâches au quotidien afin de relancer au besoin certains clients. Il vous génère également, le suivi de vos affaires et celui de vos rapports d’activités, tout en vous assistant à la réalisation de vos devis, votre signature électronique, vos facturations… Et pleins d’autres choses que vous ne serez certainement pas à même de réaliser tout seul.