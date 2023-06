Séjour en immersion pour apprendre l'anglais : quels avantages ?

Cet été vous souhaitez partir à l’étranger pour perfectionner votre niveau de langue anglaise. Quels sont les bénéfices d’un séjour linguistique en formule immersive ?

L’immersion linguistique en anglais : une formule qui booste votre niveau de langue

L’immersion linguistique en anglais est une formule qui permet de passer un maximum de temps sur place, ici dans un pays anglophone, pour booster sa compréhension et son expression orale. Durant quelques jours ou quelques semaines, vous avez ainsi la possibilité d'échanger au quotidien avec des natifs. Vous vous habituez à leur accent, à leurs expressions. Petit à petit la timidité s’efface et laisse place à plus de spontanéité dans les échanges.

Pour bien faire, l’idéal est de coupler cette immersion avec des cours de grammaire, de syntaxe et d’orthographe. Ainsi vous perfectionnez également votre écrit. Certains organismes proposent par exemple des cours le matin pour laisser un temps libre l’après-midi. Une bonne façon de se faire des amis pour débuter. Et pas d’inquiétude, vos camarades de classe ne seront pas forcément français, mais possiblement du monde entier. Les cours sont bien souvent internationaux. Vous pourrez parler aussi en anglais avec eux !

Un séjour linguistique : une plongée dans la culture d’un pays anglophone

Un autre avantage d’un séjour linguistique immersif est la plongée dans la culture du pays en question. Vous découvrez les us et coutumes, la musique, les recettes culinaires, les habitudes du quotidien des habitants. Vous pouvez d’ailleurs choisir votre destination pour sa culture. Vous pouvez ainsi partir en Angleterre, en Écosse, en Irlande ou aller plus loin, aux États-Unis, au Canada ou encore en Australie. Bien entendu, tout dépendra de votre budget. Par ailleurs il faudra tenir compte des conditions d’entrées sur le territoire. Renseignez-vous en amont sur les formalités administratives.

Des cours d'anglais et des rencontres inoubliables

Comme évoqué plus haut, un séjour linguistique en immersion permet d’échanger avec des natifs ou des camarades de classe internationaux. Cela peut être également le début d’une belle amitié. Avec la numérisation de la société, il est facile aujourd’hui de garder contact. Vous aurez ainsi peut-être l'occasion d'entretenir votre anglais même une fois rentré à la maison.

Un plus sur votre CV !

Si vous êtes actuellement à la recherche d’un emploi, ajouter un séjour linguistique en immersion sur votre candidature vous apportera un véritable plus. L’anglais figure en effet parmi les compétences les plus demandées par les recruteurs. C'est aussi une compétence difficile à évaluer sur un CV. Une expérience récente dans un pays anglophone permet de démontrer une aisance et de préciser son niveau. Par ailleurs, cela peut être un bon sujet de conversation lors d’un entretien d’embauche.

Avant de vous engager, prenez le temps de bien vous renseigner sur l’organisme qui propose des séjours linguistiques. Sa réputation, son sérieux, mais aussi les diplômes des professeurs, la pédagogie... Vous pouvez consulter les avis laissés par les précédents élèves et entrer en contact directement avec l’école pour vous faire une idée. Quoi qu’il en soit, comparez toujours les offres et les tarifs.